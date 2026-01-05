6 ứng viên thay Amorim

|
Oliver Glasner: Nhà cầm quân người Áo có thành tích ấn tượng khi giúp Crystal Palace giành 2 danh hiệu và dự cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử. Glasner được đánh giá cao nhờ triết lý bóng đá linh hoạt, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.
|
Max Allegri: Chiến lược gia người Italy vẫn thất nghiệp sau khi bị Juventus sa thải. Với kinh nghiệm dày dặn trong quãng thời gian dẫn dắt Juventus, Milan , Allegri là một trong những ứng viên hàng đầu cho ghế nóng tại Old Trafford.
|
Gareth Southgate: Cựu thuyền trưởng tuyển Anh nhiều lần được đồn đoán sẽ trở thành người dẫn dắt MU. Tuy nhiên, thương vụ này không được lòng CĐV bởi Southgate quá ít kinh nghiệm cầm quân ở cấp CLB.
|
Mauricio Pochettino: Pochettino từng có nhiệm kỳ thành công cùng Tottenham. Điểm mạnh của ông là giúp các cầu thủ trẻ phát huy khả năng. Nếu được bổ nhiệm Pochettino có thể giúp Kobbie Mainoo, Chido Obi, Harry Amass tỏa sáng. Dù vậy, thương vụ này khó diễn ra bởi HLV người Argentina đang dẫn dắt tuyển quốc gia Mỹ.
|
Kieran McKenna: McKenna hiểu rất rõ MU do từng có nhiều năm làm công tác trợ lý. Ông từng nhắm đến vị trí thuyền trưởng "Quỷ đỏ" khi Erik ten Hag bị sa thải. Sau khi rời Old Trafford, nhà cầm quân này giúp Ipswich thăng hạng liên tiếp từ League One lên Premier League. Ưu điểm của McKenna là khả năng xoay sở với nguồn lực hạn chế, phẩm chất rất phù hợp với MU lúc này.
|
Xavi: Xavi là bản hợp đồng trong mơ của MU, nhờ tư duy bóng đá hiện đại. Nếu huyền thoại người Tây Ban Nha lên nắm quyền, "Quỷ đỏ" có thể trở thành một CLB có lối chơi cống hiến bậc nhất Ngoại hạng Anh.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.