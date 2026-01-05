6 ứng viên thay Amorim

Kieran McKenna: McKenna hiểu rất rõ MU do từng có nhiều năm làm công tác trợ lý. Ông từng nhắm đến vị trí thuyền trưởng "Quỷ đỏ" khi Erik ten Hag bị sa thải. Sau khi rời Old Trafford, nhà cầm quân này giúp Ipswich thăng hạng liên tiếp từ League One lên Premier League. Ưu điểm của McKenna là khả năng xoay sở với nguồn lực hạn chế, phẩm chất rất phù hợp với MU lúc này.