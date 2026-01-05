Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU chốt thời điểm công bố HLV mới

MU quyết định không bổ nhiệm HLV trưởng ngay lập tức sau khi Ruben Amorim chia tay sân Old Trafford.

MU sẽ đợi tới cuối mùa để chọn người chèo lái đội bóng.

Theo The Athletic, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẽ kiên nhẫn chờ đến khi mùa giải 2025/26 hạ màn để chọn người dẫn dắt đội bóng lâu dài. Trong khoảng thời gian này, cựu tiền vệ Darren Fletcher được giao phó vai trò HLV tạm quyền.

Không chỉ là giải pháp tình thế, Fletcher sẽ chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn, từ xây dựng giáo án tập luyện, quản lý phòng thay đồ, đến chỉ đạo chiến thuật trên sân. Mục tiêu hàng đầu của ông là ổn định đội hình và giữ vững vị thế cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh.

Động thái này phản ánh cách tiếp cận thận trọng và chiến lược của ban lãnh đạo MU dưới thời INEOS. Thay vì vội vàng bổ nhiệm HLV mới giữa mùa giải, CLB muốn có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm kiếm ứng viên phù hợp về lâu dài, vừa đủ tầm, vừa hiểu rõ văn hóa và chiến lược của CLB.

Fletcher, với kiến thức sâu rộng sau nhiều năm gắn bó với "Nhà hát của những giấc mơ" và sự tôn trọng từ các cầu thủ, được xem là giải pháp an toàn để duy trì sự liên tục, ổn định đội bóng và tạo tiền đề cho HLV mới tiếp quản sau mùa giải.

Quãng thời gian này cũng sẽ giúp ban lãnh đạo MU đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu chuyển nhượng, cơ cấu đội hình và định hướng chiến thuật trước khi bổ nhiệm người mới cho giai đoạn kế tiếp. MU ưu tiên sự ổn định và dài hạn hơn những quyết định mang tính nóng vội.

MU MU

