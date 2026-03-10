Rodri trở lại Bernabeu để dập tắt tranh cãi Quả bóng Vàng

Đại chiến giữa Real Madrid và Manchester City tại thánh địa Bernabeu thuộc vòng 1/8 Champions League đang thu hút mọi ánh nhìn hướng về Rodri.

Rodri có rất nhiều duyên nợ với Real Madrid.

Sau giai đoạn khó khăn vật lộn với chấn thương, tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại với phong độ cao nhất để gánh vác tuyến giữa của Pep Guardiola. Thế nhưng, ngay trước thềm bóng lăn, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bất ngờ tung ra đòn tâm lý khi rò rỉ thông tin gạch tên anh khỏi danh sách chuyển nhượng mùa hè.

Chuyến làm khách tới Bernabeu lần này mang ý nghĩa vô cùng to lớn, là cơ hội để Rodri chứng minh đẳng cấp thực sự, dập tắt những tranh cãi về danh hiệu Quả bóng Vàng 2024 và khẳng định vị thế ông chủ tuyến giữa trước đại kình địch.

Nhọc nhằn hồi sinh

Mùa giải năm nay thực sự là một bài kiểm tra thể lực và ý chí đầy khắc nghiệt đối với Rodri. Từng trải qua thời gian dài ngồi ngoài sân nhìn các đồng đội thi đấu, tiền vệ sinh năm 1996 gặp rất nhiều rào cản để tìm lại đôi chân thanh thoát. Tính từ đầu mùa, chốt chặn quan trọng nhất của Manchester City có tới 4 lần dính chấn thương buộc phải nghỉ thi đấu.

Đợt vắng mặt nghiêm trọng nhất kéo dài từ đầu tháng 11 cho đến tận những ngày cuối năm, khiến cỗ máy chiến thắng của Pep Guardiola bộc lộ rõ những lỗ hổng chết người. Sự thiếu vắng nhịp độ điều tiết của Rodri là nguyên nhân chính khiến nửa xanh thành Manchester chơi thất thường trong hầu hết giai đoạn lượt đi.

Vượt qua những rủi ro về mặt thể trạng, Quả bóng Vàng 2024 đã cho thấy bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu khi bắt đầu tìm thấy sự ổn định tuyệt đối. Những con số thống kê gần đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự hồi sinh này.

Rodri ra sân liên tiếp từ vòng 19 đến vòng 29 tại Premier League, trong đó anh được trao suất đá chính ở 8 vòng đấu gần đây và cày ải trọn vẹn 90 phút trong 7 trận. Sự xuất hiện đều đặn của Rodri ngay lập tức tạo ra sức bật mạnh mẽ, biến anh thành động lực cốt lõi giúp Manchester City bám đuổi quyết liệt với Arsenal trên đường đua vô địch quốc nội.

Tương lai của Rodri hiện tại vẫn là một chủ đề nóng hổi tại sân Etihad. Hợp đồng của anh kéo dài đến tháng 6 năm 2027 và ban lãnh đạo nửa xanh thành Manchester đang ra sức thúc đẩy việc gia hạn.

Quyết định đi hay ở của Rodri đang phụ thuộc rất nhiều vào tương lai dài hạn của Pep Guardiola. Việc ổn định tâm lý và lấy lại thể trạng sung mãn đúng vào giai đoạn nước rút giúp tiền vệ người Tây Ban Nha có sự chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường chông gai phía trước, đặc biệt là đại chiến tại trời Âu.

Rodri cần chứng tỏ cho Madrid thấy anh xứng đáng với Quả bóng vàng 2024.

Trả món nợ hoài nghi Quả bóng Vàng

Sức nóng của trận cầu đinh tại Bernabeu được đẩy lên đỉnh điểm bằng những thủ thuật ngoài sân cỏ quen thuộc. Theo thông tin từ báo giới Tây Ban Nha, ban lãnh đạo Real Madrid đã quyết định loại bỏ Rodri khỏi danh sách mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên để hướng sự chú ý sang cái tên trẻ tuổi Adam Wharton.

Việc tuyên bố không còn mặn mà với tiền vệ người Tây Ban Nha ngay đêm trước trận đại chiến rõ ràng mang ý đồ tạo ra một cú sốc tâm lý, hòng làm giảm đi sự tự tin của anh khi bước ra thảm cỏ Bernabeu.

Giữa Real Madrid và Rodri từ lâu đã tồn tại rất nhiều duyên nợ sâu sắc. Tính từ thời điểm còn khoác áo Villarreal, Atletico Madrid cho đến khi chuyển sang Manchester City, tiền vệ này đã có tổng cộng 15 lần giáp mặt đội bóng áo trắng. Kết quả thu về rất ấn tượng với 6 lần ca khúc khải hoàn và 4 lần nếm mùi thất bại.

Nếu tính riêng khoảng thời gian cống hiến cho đại diện nước Anh, Rodri đã giành tới 4 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 2 trận trước gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Đỉnh điểm của sự đối đầu giữa hai bên chính là sự kiện Quả bóng Vàng 2024. Phía Real Madrid từng khăng khăng cho rằng danh hiệu cao quý ấy lẽ ra phải thuộc về Vinicius Junior, đồng thời tỏ thái độ gay gắt trước chiến thắng của tiền vệ người Tây Ban Nha. Mối duyên nợ giữa họ không thể giải quyết ở mùa trước do Rodri không thể góp mặt vì chấn thương khi Manchester City bị Real Madrid loại khỏi Champions League.

Bước vào trận đấu sống còn này, Rodri đang nắm trong tay cơ hội tuyệt vời để tự mình đưa ra câu trả lời xác đáng nhất. Quần thảo tuyến giữa, chia cắt các mũi nhọn tấn công của đối thủ và tái hiện cái duyên khắc chế Real Madrid chính là cách để anh chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng. Một màn trình diễn siêu hạng sẽ đập tan mọi nghi ngờ, đồng thời cho thấy giá trị nguyên bản của anh vẫn là thứ vũ khí tối thượng khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải khao khát vào mùa hè 2027.