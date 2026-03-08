Real Madrid nói không với Rodri

Dù tin đồn chuyển nhượng liên tục xuất hiện, Real Madrid khẳng định chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 Rodri không phải mục tiêu của họ trong kỳ chuyển nhượng tới.

Tin đồn về việc Rodri có thể gia nhập Real Madrid một lần nữa xuất hiện trước thềm cuộc đối đầu giữa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và Manchester City tại vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, giống mùa hè năm ngoái, ban lãnh đạo Real Madrid khẳng định tiền vệ người Tây Ban Nha không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của CLB.

Rodrigo Hernandez, 29 tuổi, hiện còn hợp đồng với Manchester City đến ngày 30/6/2027. Tương lai của anh lúc này phụ thuộc nhiều vào đề nghị gia hạn mà đội bóng Anh đã đưa ra.

Trong bối cảnh đó, nhiều cầu thủ của Man City cũng đang cân nhắc tương lai dựa trên quyết định của HLV Pep Guardiola. Việc chiến lược gia người Tây Ban Nha có tiếp tục dẫn dắt đội bóng hay không được cho là yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn của nhiều trụ cột. Bernardo Silva là một trong những cầu thủ mới nhất thừa nhận tương lai của mình vẫn chưa được xác định.

Rodri trở lại sân Santiago Bernabeu lần này với một vị thế hoàn toàn khác. Lần đầu tiên anh xuất hiện tại đây với tư cách chủ nhân Quả bóng Vàng 2024. Trước đó, chấn thương khiến tiền vệ người Tây Ban Nha chưa thể thi đấu tại Bernabeu trong giai đoạn sau khi giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Rodri từng giành QBV.

Sự trở lại của Rodri diễn ra đúng lúc Real Madrid và Manchester City tiếp tục chạm trán tại Champions League. Trong mười năm qua, hai đội đã gặp nhau bảy lần ở vòng knock-out, trở thành cặp đấu quen thuộc bậc nhất của bóng đá châu Âu.

Phong độ ổn định cùng vai trò ngày càng quan trọng tại Manchester City khiến Rodri tiếp tục được nhắc đến trong các tin đồn liên quan đến Real Madrid. Dù vậy, tại Bernabeu, ban lãnh đạo CLB vẫn phủ nhận ý định chiêu mộ tiền vệ này.

Một số ý kiến trong nội bộ CLB từng cho rằng tiền vệ người Tây Ban Nha có thể mang lại nhiều giá trị cho tuyến giữa của Real Madrid. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận đó chưa bao giờ tiến xa hơn mức đánh giá chuyên môn. Chấn thương trước đây của Rodri cũng khiến khả năng chuyển nhượng trở nên khó xảy ra.

Mùa giải này, Rodri ra sân 24 trận cho Manchester City trên mọi đấu trường, trong đó có 11 trận gần nhất tại Premier League.

Trong khi đó, Real Madrid vẫn đang tìm kiếm phương án tăng cường tuyến giữa. Những cái tên như Adam Wharton của Crystal Palace, Kees Smit của AZ Alkmaar hay Vitinha của PSG là những cầu thủ thường xuyên được nhắc đến trong danh sách theo dõi.

Các phương án này vẫn đang được ban lãnh đạo Real Madrid phân tích. Đội bóng Hoàng gia cho rằng họ còn đủ thời gian để đánh giá thị trường và lựa chọn mục tiêu phù hợp nhất với nhu cầu chuyên môn cũng như chiến lược dài hạn của CLB.