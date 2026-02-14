Rodri đối mặt án phạt

Tiền vệ Manchester City bị FA buộc tội vì những bình luận sau trận hòa 2-2 với Tottenham, nguy cơ nhận án treo giò đang hiển hiện.

Rodri phàn nàn về trọng tài sau khi bị Tottenham cầm hoà. Ảnh: Reuters.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận Rodri bị buộc tội hành vi sai trái liên quan đến các phát biểu sau trận đấu giữa Manchester City và Tottenham hôm 1/2/2026. Ở trận đấu đó, Man City dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Rayan Cherki và Antoine Semenyo. Tuy nhiên, Spurs vùng lên trong hiệp hai và gỡ hòa 2-2.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra khi Dominic Solanke gây áp lực khiến hàng thủ đội khách lúng túng, dẫn đến pha phản lưới của Marc Guehi. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra.

Sau trận, Rodri công khai chỉ trích quyết định của trọng tài Robert Jones. Anh cho rằng Solanke phạm lỗi khi đá vào chân hậu vệ Man City trước khi bóng đi vào lưới.

"Chúng tôi thất vọng vì đó là pha phạm lỗi rõ ràng. Cậu ta đá vào chân Guehi", Rodri nói, "Giải đấu này được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Tôi biết chúng tôi đã thắng quá nhiều và có người không muốn chúng tôi tiếp tục thắng, nhưng trọng tài phải trung lập. Điều đó không công bằng".

Phát biểu này lập tức gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. FA sau đó ra thông báo chính thức:

"Rodri của Manchester City bị buộc tội hành vi sai trái liên quan đến các bình luận sau trận Premier League với Tottenham ngày 1/2/2026. Cầu thủ bị cáo buộc có hành vi không phù hợp trong buổi phỏng vấn sau trận khi đưa ra những bình luận ám chỉ sự thiên vị và/hoặc đặt nghi vấn về tính liêm chính của trọng tài, trái với Điều 3.1 của FA. Rodri có thời hạn đến thứ tư, ngày 18/2, để phản hồi".

Sau khi hết thời hạn nói trên, một hội đồng độc lập sẽ xem xét vụ việc và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bị kết luận vi phạm, ngôi sao của Man City có thể phải nhận án phạt treo giò trong bối cảnh cuộc đua Premier League đang bước vào giai đoạn quyết định.

Highlights Tottenham 2-2 Man City Dù dẫn trước hai bàn, Man City vẫn bị Tottenham cầm hòa 2-2 ở trận đấu tại vòng 24 Premier League rạng sáng 2/2.