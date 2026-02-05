Pep Guardiola ra điều kiện với Real Madrid

Pep Guardiola được cho là chỉ chấp nhận để Rodri rời Manchester City nếu Real Madrid đồng ý một thương vụ trao đổi gồm hai ngôi sao theo chiều ngược lại.

Pep Guardiola được cho là đang ở năm cuối sự nghiệp tại Man City. Ảnh: Reuters.

Những đồn đoán về tương lai của Pep Guardiola tại Manchester City ngày càng xuất hiện dày đặc, khi nhiều nguồn tin cho rằng mùa giải này có thể là năm cuối của ông tại Etihad.

Dù vậy, HLV người Tây Ban Nha vẫn trực tiếp tham gia hoạch định kế hoạch nhân sự cho mùa hè, trong bối cảnh Man City chuẩn bị đối mặt với làn sóng chèo kéo từ các ông lớn châu Âu.

Một trong những cái tên được dự báo nằm trong tầm ngắm là Rodri. Tiền vệ trụ cột của Man City đang được Real Madrid đặc biệt quan tâm, khi đội bóng Hoàng gia muốn bổ sung một "số 6" đẳng cấp. Chủ tịch Florentino Pérez được cho là rất ngưỡng mộ Rodri, nhất là sau mùa giải anh giành Quả bóng Vàng.

Rodri hiện còn hợp đồng với Man City đến năm 2027. Ưu tiên của đội chủ sân Etihad vẫn là gia hạn, nhưng họ hiểu rằng Real Madrid sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Trong bối cảnh đó, Pep Guardiola được cho là đã đưa ra một phương án cứng rắn để bảo vệ cấu trúc đội hình.

Theo nguồn tin từ El Nacional, Guardiola chỉ chấp nhận để Rodri ra đi nếu Real Madrid đồng ý một thỏa thuận trao đổi cầu thủ, thay vì chuyển nhượng thuần túy bằng tiền. Điều kiện được mô tả là "rất khó nuốt" với đội bóng Tây Ban Nha.

Man City không muốn dễ dàng mất đi Rodri. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, Man City sẽ yêu cầu hai cái tên: Rodrygo và Federico Valverde. Rodrygo từng được liên hệ với Man City ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái và vẫn được Guardiola đánh giá cao nhờ tốc độ, khả năng di chuyển và sự linh hoạt trên hàng công.

Trong khi đó, Valverde là mẫu tiền vệ toàn diện, phù hợp với cường độ và triết lý bóng đá mà Guardiola theo đuổi.

Ở chiều ngược lại, Real Madrid hiểu rõ tầm quan trọng của cả hai cầu thủ này. Valverde là nhân tố then chốt nơi tuyến giữa, còn Rodrygo vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công.

Vì vậy, yêu cầu của Man City được xem là rào cản lớn cho bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến Rodri.

Trong bối cảnh tương lai của Guardiola còn bỏ ngỏ, lập trường cứng rắn này cho thấy Man City chưa sẵn sàng để mất đi trụ cột quan trọng nhất nơi tuyến giữa.

