Một câu nói của Pep khiến Man City dậy sóng

Một câu nói tưởng như đùa vui của Pep Guardiola phơi bày nghịch lý quen thuộc quanh Manchester City: giàu có, thành công nhưng vẫn luôn bị nghi ngờ.

Pep Guardiola bất ngờ “than phiền” rằng ông cảm thấy buồn và khó chịu vì ban lãnh đạo Manchester City… không chịu chi tiền nhiều hơn.

Trước trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn gặp Newcastle United sẽ diễn ra rạng sáng 5/2, Pep Guardiola bất ngờ “than phiền” rằng ông cảm thấy buồn và khó chịu vì ban lãnh đạo Manchester City… không chịu chi tiền nhiều hơn. Một phát biểu nghe qua đã thấy mùi châm biếm, nhưng lại đủ sức khuấy động cả truyền thông châu Âu.

Pep nói mình “muốn đứng đầu” về chi tiêu ròng, bởi trong 5 năm gần nhất, Man City chỉ xếp thứ 7 ở Premier League. Rồi ông tiếp tục đẩy sự mỉa mai lên cao trào: nếu trước đây Man City bị chỉ trích vì vô địch nhờ tiêu tiền, thì giờ đây 6 đội chi nhiều hơn họ “phải” giành Premier League, Champions League và FA Cup. “Đó là sự thật, không phải ý kiến”, Pep nhấn mạnh.

Câu nói ấy chạm đúng điểm nhạy cảm. Suốt nhiều năm, thành công của Man City luôn bị nhìn qua lăng kính tiền bạc. Guardiola hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Ông chọn cách đáp trả quen thuộc: không phủ nhận chi tiêu, nhưng đưa ra dữ liệu để đặt lại câu hỏi về khái niệm “vung tiền không giới hạn”.

Thực tế, trong vài mùa gần đây, Man City vẫn chi rất mạnh tay. Tổng số tiền bỏ ra trong bốn kỳ chuyển nhượng gần nhất vào khoảng 800 triệu USD , với những thương vụ đáng chú ý như Antoine Semenyo hay Marc Guehi.

Pep Guardiola than phiền chuyện Man City chi tiêu gần đây.

Tuy nhiên, khác với hình ảnh thường thấy, Man City cũng thu hồi gần 392 triệu USD từ bán cầu thủ trong cùng giai đoạn. Chính yếu tố này khiến họ tụt xuống nhóm sau nếu xét thuần về chi tiêu ròng.

So sánh cho thấy bức tranh rõ ràng hơn. Manchester United dẫn đầu về tổng đầu tư đội hình, tiếp theo là Arsenal và Chelsea. Tottenham, Newcastle và Liverpool cũng đứng trên Man City ở bảng xếp hạng chi tiêu ròng 5 năm. Con số không nói dối, nhưng cách người ta chọn nhìn vào con số thì có.

Guardiola hiểu rằng dữ liệu không thể xóa bỏ định kiến, nhưng ít nhất nó giúp lật lại câu chuyện. Vấn đề với Man City không còn đơn thuần là “có tiền hay không”, mà là việc duy trì sự thống trị trong bối cảnh phần còn lại của Premier League cũng đang chi tiêu mạnh mẽ và thông minh hơn. Khi khoảng cách tài chính bị thu hẹp, ưu thế chiến thuật và chiều sâu đội hình của Pep không còn tuyệt đối như trước.

Không ngẫu nhiên những phát biểu này xuất hiện đúng lúc Man City đang gặp khó. Họ kém Arsenal 6 điểm tại Premier League, vừa đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn Tottenham hai bàn, và bị soi xét nhiều hơn về phong độ.

Truyền thông Anh cho rằng Pep đang “đánh lạc hướng” dư luận. Nhưng cũng có thể, đó chỉ là cách ông nhắc mọi người rằng thời kỳ Man City một mình một ngựa đã qua.

Dù thế nào, thực tế trên sân vẫn là câu trả lời cuối cùng. Man City đang tiến rất gần chung kết Cúp Liên đoàn, vẫn còn nguyên cơ hội ở Champions League và chưa rời khỏi cuộc đua vô địch quốc nội. Lời mỉa mai của Guardiola, vì thế, không chỉ là một trò đùa. Nó là thông điệp quen thuộc của ông: trong bóng đá hiện đại, tiền quan trọng, nhưng cách sử dụng và thời điểm mới quyết định ai là kẻ chiến thắng.