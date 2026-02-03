Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Man City lên danh sách 3 ứng viên thay Guardiola

  • Thứ ba, 3/2/2026 06:32 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Man City được cho là bắt đầu tìm kiếm các phương án dự phòng cho chiếc ghế HLV trưởng, trong bối cảnh những đồn đoán về khả năng Pep Guardiola chia tay Etihad ngày càng tăng.

Guardiola có thể chia tay Man City vào cuối mùa.

Dù còn hợp đồng với Man City thêm 18 tháng, Guardiola có thể chủ động rút lui sau khi mùa giải năm nay khép lại. Trước những thông tin này, The Telegraph tiết lộ CLB âm thầm chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu kịch bản chia tay Guardiola trở thành hiện thực.

Man City cân nhắc danh sách rút gọn gồm 3 ứng viên tiềm năng. Đáng chú ý nhất là Enzo Maresca. Cựu HLV Chelsea có thời gian làm việc tại City Football Group với vai trò HLV học viện và trợ lý cho chính Guardiola.

Maresca từng thông báo với ban lãnh đạo Chelsea rằng ông có những cuộc trao đổi với Man City và Juventus trong nửa đầu mùa giải năm nay. Bên cạnh Maresca, Xabi Alonso cũng là cái tên được cân nhắc.

Dù vừa bị Real Madrid sa thải sau 34 trận cầm quân, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao nhờ tư duy chiến thuật hiện đại và được dự đoán sẽ là mục tiêu săn đón của nhiều CLB lớn vào mùa hè.

Ứng viên thứ 3 là Cesc Fabregas khi gây ấn tượng mạnh tại Serie A, đưa Como vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH hiện tại. Fabregas từng làm việc với Guardiola tại Barcelona, yếu tố có thể giúp cựu tiền vệ Arsenal ghi điểm nếu ông thầy cũ tham gia vào quá trình lựa chọn người kế nhiệm.

Một số CĐV Man City kỳ vọng vào viễn cảnh Vincent Kompany trở lại Etihad. Tuy nhiên, HLV người Bỉ nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern Munich sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2029.

Hiện tại, Man City kém Arsenal 6 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League. Trận hòa 2-2 trước Tottenham hôm 2/2 càng khiến người hâm mộ cảm giác về một chu kỳ thành công sắp khép lại dưới thời Guardiola.

Highlights Tottenham 2-2 Man City Dù dẫn trước hai bàn, Man City vẫn bị Tottenham cầm hòa 2-2 ở trận đấu tại vòng 24 Premier League rạng sáng 2/2.

Pep Guardiola phẫn nộ

Pep Guardiola bày tỏ sự tức giận trước quyết định của trọng tài không hủy bàn thắng đầu tiên của Tottenham, khiến Man City bị cầm hòa 2-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

24:1470 hôm qua

Klopp nói đùa về việc làm trợ lý cho Guardiola tại Man City

Pep Lijnders tiết lộ Jurgen Klopp từng khẳng định sẵn sàng gia nhập Man City nếu trợ lý thân cận từ chối cơ hội làm việc cùng Pep Guardiola.

35:2116 hôm qua

Haaland gây lo lắng

Quyết định loại tiền đạo Erling Haaland khỏi đội hình xuất phát của HLV Pep Guardiola trước trận đấu với Wolves đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông.

16:08 25/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Guardiola Guardiola

    Đọc tiếp

    Doi hinh cuc manh cua Al Hilal de doa Ronaldo hinh anh

    Đội hình cực mạnh của Al Hilal đe dọa Ronaldo

    42 phút trước 06:34 3/2/2026

    0

    Sau khi hoàn tất bản hợp đồng đình đám mang tên Karim Benzema, Al Hilal cho thấy tham vọng thống trị Saudi Pro League bằng một đội hình được đánh giá là mạnh nhất giải đấu.

    Ronaldo gay bao, MU xuat hien trong don doan hinh anh

    Ronaldo gây bão, MU xuất hiện trong đồn đoán

    42 phút trước 06:33 3/2/2026

    0

    Sự cứng rắn của Cristiano Ronaldo ở Al Nassr phơi bày những rạn nứt trong cách điều hành Saudi Pro League, đồng thời cho thấy khả năng trở lại Manchester United chỉ là đồn đoán phút chót.

    Ronaldo hung chi trich hinh anh

    Ronaldo hứng chỉ trích

    45 phút trước 06:30 3/2/2026

    0

    Thái độ cứng rắn của Cristiano Ronaldo trước cách điều hành tại Al Nassr đang tạo ra làn sóng tranh cãi lớn, kéo theo những so sánh trực diện với Lionel Messi từ cộng đồng người hâm mộ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý