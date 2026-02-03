Man City lên danh sách 3 ứng viên thay Guardiola

Man City được cho là bắt đầu tìm kiếm các phương án dự phòng cho chiếc ghế HLV trưởng, trong bối cảnh những đồn đoán về khả năng Pep Guardiola chia tay Etihad ngày càng tăng.

Guardiola có thể chia tay Man City vào cuối mùa.

Dù còn hợp đồng với Man City thêm 18 tháng, Guardiola có thể chủ động rút lui sau khi mùa giải năm nay khép lại. Trước những thông tin này, The Telegraph tiết lộ CLB âm thầm chuẩn bị kế hoạch ứng phó nếu kịch bản chia tay Guardiola trở thành hiện thực.

Man City cân nhắc danh sách rút gọn gồm 3 ứng viên tiềm năng. Đáng chú ý nhất là Enzo Maresca. Cựu HLV Chelsea có thời gian làm việc tại City Football Group với vai trò HLV học viện và trợ lý cho chính Guardiola.

Maresca từng thông báo với ban lãnh đạo Chelsea rằng ông có những cuộc trao đổi với Man City và Juventus trong nửa đầu mùa giải năm nay. Bên cạnh Maresca, Xabi Alonso cũng là cái tên được cân nhắc.

Dù vừa bị Real Madrid sa thải sau 34 trận cầm quân, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao nhờ tư duy chiến thuật hiện đại và được dự đoán sẽ là mục tiêu săn đón của nhiều CLB lớn vào mùa hè.

Ứng viên thứ 3 là Cesc Fabregas khi gây ấn tượng mạnh tại Serie A, đưa Como vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH hiện tại. Fabregas từng làm việc với Guardiola tại Barcelona, yếu tố có thể giúp cựu tiền vệ Arsenal ghi điểm nếu ông thầy cũ tham gia vào quá trình lựa chọn người kế nhiệm.

Một số CĐV Man City kỳ vọng vào viễn cảnh Vincent Kompany trở lại Etihad. Tuy nhiên, HLV người Bỉ nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern Munich sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2029.

Hiện tại, Man City kém Arsenal 6 điểm trong cuộc đua vô địch Premier League. Trận hòa 2-2 trước Tottenham hôm 2/2 càng khiến người hâm mộ cảm giác về một chu kỳ thành công sắp khép lại dưới thời Guardiola.

