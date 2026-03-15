Vụ ly hôn phá hủy Pep Guardiola?

Nhiều chuyên gia và người hâm mộ đặt nghi vấn về việc sự nghiệp Pep Guardiola sa sút rõ rệt kể từ sau khi ly hôn vợ cũ Cristina Serra.

Guardiola trải qua giai đoạn khó khăn cả về chuyên môn lẫn đời tư khi chia tay bạn đời lâu năm Cristina Serra.

Với việc bị West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng 30 Premier League rạng sáng 15/3, Man City khả năng cao thất bại trong cuộc đua vô địch nước Anh mùa này. Trước đó, đội bóng của Pep cũng để thua Real Madrid 0-3 tại lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Điều này đặt ra viễn cảnh thất bại nặng nề cho Guardiola ở mùa giải 2025/26. Trước đó, Pep chật vật ở mùa giải 2024/25. Nhiều phân tích từ giới truyền thông và người hâm mộ cho rằng đây là điểm đáy mới trong sự nghiệp lẫy lừng của HLV xứ Catalonia.

El Pais nhận xét hiếm khi Pep trải qua giai đoạn dài sa sút về chuyên môn như vậy, khi đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha cho hay cú sốc cá nhân này ảnh hưởng đến sự ổn định cảm xúc của Guardiola.

Nhiều người bạn tiết lộ Pep thừa nhận cảm giác cô đơn, đồng thời có những biểu hiện căng thẳng rõ rệt. Trước đó, quá trình ly hôn bắt đầu từ cuối năm 2024, với nguyên nhân chính xuất phát từ lối sống nghiện công việc của Guardiola.

Cristina Serra chuyển về Barcelona từ năm 2019 để quản lý doanh nghiệp thời trang gia đình, trong khi Pep ở lại Manchester tập trung cho sự nghiệp. Việc ông ký gia hạn hợp đồng đến năm 2027, thay vì rời đi như từng thảo luận, được cho là "giọt nước tràn ly", khiến Serra quyết định chấm dứt.

Cặp đôi từng cố gắng hàn gắn (Guardiola đến Barcelona vài lần vào năm 2025), nhưng đến nay vẫn duy trì mối quan hệ xa cách.

Highlights West Ham 1-1 Man City Vòng 30 Premier League, Manchester City có chuyến làm khách thất vọng trước West Ham khi chỉ có một kết quả hoà.

