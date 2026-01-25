Haaland gây lo lắng

Quyết định loại tiền đạo Erling Haaland khỏi đội hình xuất phát của HLV Pep Guardiola trước trận đấu với Wolves đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông.

Haaland dự bị trước Wolves. Ảnh: Reuters

Highlights Man City 2-0 Wolves Tân binh Antoine Semenyo tiếp tục tỏa sáng giúp Man City có thắng lợi 2-0 trước Wolves ở vòng 23 Premier League hôm 24/1.

Lần đầu tiên ở mùa giải Premier League năm nay, Haaland không có tên trong đội hình xuất phát của Man City, trong bối cảnh đội bóng áo xanh đang nỗ lực chấm dứt chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Dù vậy, đội chủ sân Etihad vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Wolves hôm 24/1, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal trên bảng xếp hạng Premier League sau 23 vòng đấu.

Nguyên nhân chính khiến Haaland phải ngồi dự bị đến từ phong độ sa sút kéo dài. Dù đã ghi tới 20 bàn thắng sau 22 vòng đấu, tiền đạo người Na Uy đang trải qua quãng thời gian khó khăn khi không thể ghi bàn từ bóng sống trong 8 trận liên tiếp.

Lần gần nhất Haaland lập công là trên chấm phạt đền trong trận gặp Brighton hồi đầu tháng 1, còn bàn thắng từ tình huống mở gần nhất của anh đã diễn ra từ tháng 12.

Haaland đang quá tải. Ảnh: Reuters

Bên cạnh vấn đề phong độ, thể trạng của Haaland cũng khiến Guardiola lo lắng. Sau trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn gặp Newcastle, chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận học trò cưng đang rơi vào trạng thái “kiệt sức”.

Thực tế trên sân càng củng cố nhận định đó, khi Haaland thi đấu mờ nhạt trong thất bại 0-2 trước MU, đồng thời bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc ở trận thua sốc 1-3 trước Bodo/Glimt tại Champions League.

Chính vì vậy, Guardiola đã quyết định gạch tên Haaland khỏi đội hình xuất phát nhằm giúp anh giải tỏa áp lực. Chia sẻ với Sky Sports, Guardiola cho biết ông muốn giúp Haaland tìm lại nguồn năng lượng cả về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời khẳng định mọi lựa chọn nhân sự đều nhằm phục vụ lợi ích tốt nhất cho đội bóng ở từng thời điểm.

Về phần mình, Haaland cũng thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm sau chuỗi trận thất vọng. Anh xin lỗi người hâm mộ Man City, đặc biệt là những CĐV đã theo chân đội bóng đến Na Uy, đồng thời thừa nhận cảm giác “xấu hổ” trước màn trình diễn nghèo nàn của cá nhân lẫn tập thể.

