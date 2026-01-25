CĐV Tottenham phẫn nộ

Tối 21/1, Tottenham tiếp tục đánh rơi điểm số khi hòa 2-2 trước đội đứng áp chót Burnley tại vòng 23 Premier League.

Tottenham Hotspur một lần nữa đánh rơi điểm số quý giá khi bị Burnley cầm hòa 2-2 ngay trên sân Turf Moor.

Trên sân Turf Moor, bàn thắng ở phút 90 của Cristian Romero cứu Tottenham khỏi thất bại ê chề trước đội bóng đang xếp áp chót Burnley. Trung vệ này đánh đầu chính xác gỡ hòa 2-2, mang về một điểm đầy may mắn cho đội khách.

Tuy nhiên, tiếng còi mãn cuộc vang lên kèm theo những tiếng la ó từ khu vực nơi có các CĐV Spurs đến sân khách cổ vũ đội bóng. "Chúng tôi muốn Frank bị sa thải", các CĐV Tottenham la ó.

Spurs khởi đầu sáng sủa và có bàn dẫn trước, nhưng rồi việc phải căng sức chơi ở Champions League hồi giữa tuần khiến họ không theo kịp cường độ của Burnley ở hiệp hai và suýt nhận thêm một thất bại.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc, khán giả đội khách đồng loạt la ó. Họ cho rằng HLV Thomas Frank cần bị sa thải nhanh chóng, nếu không, Spurs có nguy cơ không chỉ vắng mặt ở Champions League mùa tới mà thậm chí còn đối mặt với nguy cơ xuống hạng Championship.

HLV Thomas Frank có nguy cơ bị sa thải.

Áp lực vẫn đè nặng lên HLV Thomas Frank khi "Gà trống" chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất tại Premier League. Spurs không thể duy trì phong độ từ chiến thắng Champions League trước Borussia Dortmund giữa tuần, tiếp tục trắng tay ở giải quốc nội trong năm 2026.

Hiện xếp thứ 13, Tottenham chỉ hơn khu vực cầm đèn đỏ 8 điểm. Tháng 2 sắp tới là thử thách khắc nghiệt khi họ lần lượt đối đầu Manchester City, Manchester United, Newcastle và Arsenal tại Premier League. Nếu chơi tệ trong loạt trận này, Tottenham thậm chí có thể rớt xuống khu vực "cầm đèn đỏ".

