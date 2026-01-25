Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

CĐV Tottenham phẫn nộ

  • Chủ nhật, 25/1/2026 06:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 21/1, Tottenham tiếp tục đánh rơi điểm số khi hòa 2-2 trước đội đứng áp chót Burnley tại vòng 23 Premier League.

Tottenham Hotspur một lần nữa đánh rơi điểm số quý giá khi bị Burnley cầm hòa 2-2 ngay trên sân Turf Moor.

Trên sân Turf Moor, bàn thắng ở phút 90 của Cristian Romero cứu Tottenham khỏi thất bại ê chề trước đội bóng đang xếp áp chót Burnley. Trung vệ này đánh đầu chính xác gỡ hòa 2-2, mang về một điểm đầy may mắn cho đội khách.

Tuy nhiên, tiếng còi mãn cuộc vang lên kèm theo những tiếng la ó từ khu vực nơi có các CĐV Spurs đến sân khách cổ vũ đội bóng. "Chúng tôi muốn Frank bị sa thải", các CĐV Tottenham la ó.

Spurs khởi đầu sáng sủa và có bàn dẫn trước, nhưng rồi việc phải căng sức chơi ở Champions League hồi giữa tuần khiến họ không theo kịp cường độ của Burnley ở hiệp hai và suýt nhận thêm một thất bại.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc, khán giả đội khách đồng loạt la ó. Họ cho rằng HLV Thomas Frank cần bị sa thải nhanh chóng, nếu không, Spurs có nguy cơ không chỉ vắng mặt ở Champions League mùa tới mà thậm chí còn đối mặt với nguy cơ xuống hạng Championship.

Tottenham anh 1

HLV Thomas Frank có nguy cơ bị sa thải.

Áp lực vẫn đè nặng lên HLV Thomas Frank khi "Gà trống" chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất tại Premier League. Spurs không thể duy trì phong độ từ chiến thắng Champions League trước Borussia Dortmund giữa tuần, tiếp tục trắng tay ở giải quốc nội trong năm 2026.

Hiện xếp thứ 13, Tottenham chỉ hơn khu vực cầm đèn đỏ 8 điểm. Tháng 2 sắp tới là thử thách khắc nghiệt khi họ lần lượt đối đầu Manchester City, Manchester United, Newcastle và Arsenal tại Premier League. Nếu chơi tệ trong loạt trận này, Tottenham thậm chí có thể rớt xuống khu vực "cầm đèn đỏ".

Semenyo quá đáng sợ

Tối 21/4, Manchester City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 4 điểm sau chiến thắng 2-0 trước Wolves tại vòng 23 Premier League.

9 giờ trước

Cơ hội nào để Greenwood trở lại MU?

Manchester United gây bất ngờ khi thảo luận với Marseille về việc mua lại Mason Greenwood.

26:1577 hôm qua

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tường Linh

Tottenham Tottenham Burnley

    Đọc tiếp

    Cuu sao PSG gia nhap doi nha giau Indonesia hinh anh

    Cựu sao PSG gia nhập đội nhà giàu Indonesia

    4 phút trước 07:13 25/1/2026

    0

    Cựu hậu vệ trái của Paris Saint-Germain (PSG) và tuyển Pháp, Layvin Kurzawa, gia nhập Persib Bandung, một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại Indonesia.

    Van Dijk gay phan no hinh anh

    Van Dijk gây phẫn nộ

    6 phút trước 07:11 25/1/2026

    0

    Trung vệ Virgil van Dijk trở thành tâm điểm chỉ trích sau màn trình diễn đáng quên trong thất bại 2-3 của Liverpool trước Bournemouth ở vòng 23 Premier League, rạng sáng 25/1.

    Ly do U23 Trung Quoc tham bai truoc Nhat Ban hinh anh

    Lý do U23 Trung Quốc thảm bại trước Nhật Bản

    10 phút trước 07:07 25/1/2026

    0

    Trận chung kết U23 châu Á khép lại bằng thất bại nặng nề không chỉ bởi tỷ số, mà vì nó phơi bày trọn vẹn khoảng cách về nhịp độ, tổ chức và nền tảng phát triển giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý