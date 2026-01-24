Cơ hội nào để Greenwood trở lại MU?

Manchester United gây bất ngờ khi thảo luận với Marseille về việc mua lại Mason Greenwood.

Greenwood sáng cửa trở lại Old Trafford.

Không phải ngẫu nhiên truyền thông Anh rộ lên tin Greenwood có thể trở lại MU. Động thái này xuất phát từ phong độ ấn tượng mà cầu thủ 24 tuổi đang thể hiện tại Ligue 1.

Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 2001 ra sân tổng cộng 61 trận cho đội bóng nước Pháp, ghi 41 bàn thắng và có 12 kiến tạo, con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong lối chơi chung của CLB.

Không chỉ gây ấn tượng bằng khả năng dứt điểm đa dạng, Greenwood còn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong vai trò hỗ trợ đồng đội, thường xuyên lùi sâu, kết nối các tuyến và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Chính sự toàn diện này giúp anh trở thành mũi nhọn khó thay thế trên hàng công Marseille.

Với phong độ bùng nổ hiện tại, giá trị thị trường của Greenwood tăng vọt, ước tính lên đến 80-100 triệu euro hoặc hơn, khiến điều khoản mua lại trở thành cơ hội tài chính hấp dẫn cho Manchester United.

Trong bối cảnh MU chuẩn bị bước vào mùa hè tái thiết mạnh, với rất nhiều cầu thủ rời đi và có thể là cả HLV mới, việc mua lại Greenwood là nước đi hợp lý.

Manchester United hiện giữ quyền mua lại Greenwood với mức giá cố định khoảng 42 triệu bảng (tương đương khoảng 50 triệu euro).

Greenwood tiếp tục cho thấy phong độ bùng nổ trong màu áo Marseille ở mùa giải này.

Một lý do khác để MU mua lại Greenwood đó là việc ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đang xem Roberto De Zerbi như một trong những ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng.

Việc De Zerbi được bổ nhiệm sẽ mở ra khả năng Greenwood được trao cơ hội trở lại Old Trafford. Chiến lược gia người Italy nổi tiếng với triết lý tấn công cởi mở và sẵn sàng trao cơ hội cho trò cưng đang làm việc cùng tại Marseille.

Rào cản lớn nhất để thương vụ này xảy ra chủ yếu đến từ dư luận. Bất chấp phong độ cao của Greenwood, phản ứng dữ dội từ một bộ phận người hâm mộ, đặc biệt là nữ CĐV và các nhà tài trợ là lý do MU phải cân nhắc kỹ.

Ban lãnh đạo Manchester United sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích thể thao (tăng cường hàng công dưới thời HLV mới), yếu tố tài chính (mua rẻ so với giá trị thực) và các vấn đề nhạy cảm liên quan đến quá khứ của Greenwood.

Chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra, nhưng việc tiếp cận Marseille cho thấy Manchester United nghiêm túc theo dõi tình hình Greenwood và sẵn sàng hành động nếu thấy phù hợp.

