Chủ tịch FIFA gây tranh cãi

  • Thứ sáu, 23/1/2026 06:39 (GMT+7)
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây chú ý sau phát biểu gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

Xuất hiện tại phiên thảo luận của FIFA bên lề WEF, Infantino cùng Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu Arsene Wenger và cựu danh thủ Alessandro Del Piero chia sẻ về vai trò của bóng đá trong việc kết nối con người. Trong bài phát biểu, người đứng đầu FIFA ví quả bóng như công cụ kỳ diệu, giúp con người hạnh phúc, từ trẻ em cho tới người lớn.

Tuy nhiên, sự chú ý nhanh chóng chuyển hướng khi Infantino đề cập đến World Cup 2022 tại Qatar. Ông nhấn mạnh giải đấu diễn ra an toàn, gần như không có sự cố đáng kể, trước khi buông một câu nói được xem là mỉa mai nhắm vào người hâm mộ Anh: "Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, không có một CĐV Anh quá khích nào bị bắt giữ. Hãy tưởng tượng xem. Điều đó thật đặc biệt".

Phát biểu lập tức gây phản ứng trái chiều. Ngoài ra, Infantino còn chỉ trích truyền thông Anh và Đức vì những phản ứng gay gắt xoay quanh chính sách giá vé của FIFA. Trước đó, Hiệp hội CĐV bóng đá Anh (FSA) từng gọi mức giá vé là một sự xúc phạm, khi vé rẻ nhất cho trận chung kết World Cup có giá lên tới 3.120 bảng.

World Cup 2026 có giá vé đắt đỏ.

Bảo vệ quan điểm của mình, Infantino cho biết World Cup 2026 sẽ phát hành khoảng 7 triệu vé, nhờ các sân vận động lớn hơn. Ông tiết lộ số lượng yêu cầu mua vé đã lên tới 500 triệu, cao kỷ lục, dù thừa nhận giá vé không hề rẻ. Đáng chú ý, 3 quốc gia dẫn đầu về số lượt đăng ký mua vé lại là Mỹ, Đức và Anh - những nơi lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ nhất.

Bên cạnh đó, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với những tranh cãi khác, khi người hâm mộ từ Iran, Haiti, Senegal và Bờ Biển Ngà có nguy cơ không thể theo dõi đội tuyển của mình thi đấu trực tiếp do các hạn chế đi lại hiện hành.

Những phát biểu của Infantino, thay vì xoa dịu dư luận, lại tiếp tục thổi bùng tranh cãi, đặt FIFA vào tâm điểm chú ý khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

