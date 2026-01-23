Chủ tịch FIFA gây tranh cãi

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây chú ý sau phát biểu gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

Chủ tịch FIFA có phát biểu mỉa mai CĐV Anh.

Xuất hiện tại phiên thảo luận của FIFA bên lề WEF, Infantino cùng Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu Arsene Wenger và cựu danh thủ Alessandro Del Piero chia sẻ về vai trò của bóng đá trong việc kết nối con người. Trong bài phát biểu, người đứng đầu FIFA ví quả bóng như công cụ kỳ diệu, giúp con người hạnh phúc, từ trẻ em cho tới người lớn.

Tuy nhiên, sự chú ý nhanh chóng chuyển hướng khi Infantino đề cập đến World Cup 2022 tại Qatar. Ông nhấn mạnh giải đấu diễn ra an toàn, gần như không có sự cố đáng kể, trước khi buông một câu nói được xem là mỉa mai nhắm vào người hâm mộ Anh: "Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, không có một CĐV Anh quá khích nào bị bắt giữ. Hãy tưởng tượng xem. Điều đó thật đặc biệt".

Phát biểu lập tức gây phản ứng trái chiều. Ngoài ra, Infantino còn chỉ trích truyền thông Anh và Đức vì những phản ứng gay gắt xoay quanh chính sách giá vé của FIFA. Trước đó, Hiệp hội CĐV bóng đá Anh (FSA) từng gọi mức giá vé là một sự xúc phạm, khi vé rẻ nhất cho trận chung kết World Cup có giá lên tới 3.120 bảng.

World Cup 2026 có giá vé đắt đỏ.

Bảo vệ quan điểm của mình, Infantino cho biết World Cup 2026 sẽ phát hành khoảng 7 triệu vé, nhờ các sân vận động lớn hơn. Ông tiết lộ số lượng yêu cầu mua vé đã lên tới 500 triệu, cao kỷ lục, dù thừa nhận giá vé không hề rẻ. Đáng chú ý, 3 quốc gia dẫn đầu về số lượt đăng ký mua vé lại là Mỹ, Đức và Anh - những nơi lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ nhất.

Bên cạnh đó, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với những tranh cãi khác, khi người hâm mộ từ Iran, Haiti, Senegal và Bờ Biển Ngà có nguy cơ không thể theo dõi đội tuyển của mình thi đấu trực tiếp do các hạn chế đi lại hiện hành.

Những phát biểu của Infantino, thay vì xoa dịu dư luận, lại tiếp tục thổi bùng tranh cãi, đặt FIFA vào tâm điểm chú ý khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang đến gần.