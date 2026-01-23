Dzeko giờ ra sao

Edin Dzeko đặt kỳ vọng kéo dài sự nghiệp đỉnh cao và hướng tới mục tiêu góp mặt tại VCK World Cup 2026 cùng đội tuyển quốc gia.

Edin Dzeko muốn duy trì phong độ để giúp Bosina giành vé dự World Cup 2026.

CLB Schalke 04 tại giải hạng nhì Đức xác nhận ký hợp đồng với Dzeko từ Fiorentina nhằm tăng cường sức mạnh hàng công cho cuộc đua thăng hạng. Bản hợp đồng có thời hạn cho 16 vòng đấu còn lại của mùa giải, và Dzeko sẽ khoác áo số 10. Tiền đạo sinh năm 1986 sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 3.

"Chúng tôi chiêu mộ một tiền đạo từng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Schalke sẽ hưởng lợi từ kinh nghiệm thủ lĩnh, khả năng làm tường và bản năng ghi bàn của Edin", Giám đốc Thể thao Youri Mulder khẳng định.

Với Dzeko, Schalke không chỉ là điểm đến mới, mà còn là bệ phóng cho tham vọng cá nhân. Anh hy vọng duy trì phong độ và thể trạng để được triệu tập lên tuyển Bosnia, trong bối cảnh đội bóng này chuẩn bị bước vào loạt play-off World Cup vào tháng 3. Bosnia sẽ lần lượt chạm trán Xứ Wales, trước khi có thể đối đầu đội thắng trong cặp Italy - Bắc Ireland.

Dzeko hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bosnia với 72 bàn thắng với kỷ lục 146 lần ra sân. Việc tiếp tục thi đấu thường xuyên tại Đức được xem là chìa khóa để anh duy trì cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Schalke hiện dẫn đầu Bundesliga 2 với khoảng cách 4 điểm so với Elversberg và Darmstadt khi mùa giải mới đi qua hơn nửa chặng đường. Thành công của đội bóng vùng Ruhr được xây dựng trên nền tảng phòng ngự chắc chắn, dù khả năng ghi bàn vẫn còn hạn chế, thậm chí kém cả một số đội ở nhóm cuối bảng.

Dzeko không xa lạ gì với bóng đá Đức. Anh tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Wolfsburg, góp công lớn vào chức vô địch Bundesliga năm 2010. Sau đó, tiền đạo này tiếp tục chinh phục các danh hiệu cùng Man City (2012, 2014) và Inter Milan (2022, 2023).