Phòng thay đồ Real Madrid lại dậy sóng

Real Madrid tổ chức cuộc họp nội bộ căng thẳng khi khủng hoảng phong độ kéo dài.

Real Madrid đang sa sút.

Real Madrid đang trải qua giai đoạn bất ổn khi phong độ sa sút và bầu không khí trong phòng thay đồ ngày càng căng thẳng. Theo AS, các cầu thủ vừa có thêm một cuộc họp nội bộ tại trung tâm huấn luyện Valdebebas nhằm tìm cách kéo đội bóng trở lại quỹ đạo.

Những cuộc trao đổi như vậy không phải điều mới mẻ. Trong khoảng 15 tháng qua, phòng thay đồ Real Madrid nhiều lần chứng kiến các cuộc họp tương tự. Thành phần tham dự gần như không thay đổi và mục tiêu cũng giống nhau: tìm giải pháp cho một tập thể được cho là đang mất phương hướng.

Trước đó, Carlo Ancelotti từng cố gắng đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng không thành công ở thời điểm cuối nhiệm kỳ. Hiện tại, nhiệm vụ ổn định đội bóng đặt lên vai Alvaro Arbeloa. Tuy nhiên, theo AS, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn chưa thể tạo ra sự thay đổi rõ rệt.

Một năm trôi qua, hoàn cảnh của Real Madrid vẫn tương tự. Đội bóng tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi nhiều ca chấn thương, những vấn đề cá nhân của cầu thủ và bầu không khí nội bộ được cho là thiếu ổn định. Ngoài ra, tình trạng rò rỉ thông tin từ phòng thay đồ cũng được xem là dấu hiệu của những mâu thuẫn lợi ích giữa các cá nhân.

Trong bối cảnh đó, hai ngôi sao Kylian Mbappe và Jude Bellingham được cho là đang tìm cách giải quyết các vấn đề thể lực của mình. Phần còn lại của đội hình phải đối mặt với áp lực lớn khi phong độ toàn đội đi xuống, trong khi sự kiên nhẫn của người hâm mộ dần cạn.

Real Madrid vẫn còn hai cơ hội quan trọng để cứu vãn mùa giải, đó là các trận đấu với Celta Vigo tại La Liga và Manchester City thuộc vòng 1/8 Champions League. Những kết quả sắp tới có thể quyết định phần nào cục diện của đội bóng.

Áp lực hiện tại không chỉ dành cho ban huấn luyện mà còn đè nặng lên các cầu thủ. Arbeloa được cho là đã phải tổ chức những buổi trao đổi mang tính “liệu pháp tinh thần” nhằm giúp toàn đội giải tỏa căng thẳng.

Trong vòng một tuần tới, những diễn biến tiếp theo có thể cho thấy liệu Real Madrid có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này hay không.