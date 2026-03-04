Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Klopp ra điều kiện để dẫn dắt Real Madrid

  • Thứ tư, 4/3/2026 06:28 (GMT+7)
Khi những kết quả không tốt liên tiếp xảy ra, những tin đồn về chiếc ghế huấn luyện Real Madrid lập tức nóng lên.

Klpop có thể dẫn dắt Real.

Cái tên được nhắc đến không ai khác ngoài Jurgen Klopp. Sau khi rời Liverpool vào mùa hè 2024 và đảm nhiệm vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu của Red Bull, chiến lược gia người Đức vẫn chưa trở lại băng ghế chỉ đạo. Nhưng theo Football365, ông sẵn sàng cân nhắc Bernabeu, nhưng với điều kiện được trao toàn quyền tái thiết.

Yêu cầu đáng chú ý nhất mà Klopp được cho là đưa ra là chiêu mộ Rodri, trụ cột của Manchester City. Tiền vệ người Tây Ban Nha từ lâu nằm trong tầm ngắm của Real Madrid, và việc anh chưa gia hạn hợp đồng sau năm 2027 càng làm dấy lên hy vọng. Với Klopp, Rodri không chỉ là một bản hợp đồng lớn, mà là hạt nhân cho cấu trúc chiến thuật mới.

"Giờ đây khi đã gần 30 tuổi, Rodri tin rằng đây là thời điểm thích hợp để trở về quê nhà. Real Madrid có thể mang đến cho tiền vệ này suất đá chính, cùng với một dự án hấp dẫn", nguồn tin thân cận với cầu thủ sinh năm 1996 tiết lộ.

Bên cạnh đó, ông được cho là muốn thanh lọc đội hình, chia tay một số cái tên như Fran Garcia, Dani Ceballos hay David Alaba, đồng thời bổ sung Nico Schlotterbeck, Vitinha và Kenan Yildiz. Đó là viễn cảnh về một cuộc cải tổ sâu rộng, thay vì những điều chỉnh chắp vá.

Trong khi đó, Alvaro Arbeloa vẫn đang nỗ lực giữ vững vị trí. Dù vượt qua Benfica tại Champions League, thất bại trước Getafe khiến Real tiếp tục lép vế trước Barcelona ở La Liga.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

