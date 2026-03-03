Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vinicius bị mỉa mai

  • Thứ ba, 3/3/2026 20:19 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Getafe đăng thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội, nhắc lại câu nói của Vinicius sau chiến thắng 1-0 trước Real Madrid.

Vinicius anh 1

Bài đăng của Getafe trên mạng xã hội X sau khi thắng Real.

Rạng sáng 3/3, Getafe tạo cú sốc khi hạ Real Madrid 1-0 ngay tại Santiago Bernabeu ở vòng 26 La Liga. Bàn thắng duy nhất của Martin Satriano giúp đội bóng áo xanh bỏ túi 3 điểm quý giá.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở chuyên môn. Sau trận, Getafe khiến mạng xã hội dậy sóng bằng thông điệp nhắm thẳng vào Vinicius Junior.

Mấu chốt nằm ở cuộc chạm trán giữa Allan Nyom và Vinicius. Ở lượt đi trên sân Coliseum, Nyom vào sân ở phút 76 nhưng bị truất quyền thi đấu chỉ sau vài chục giây phút vì pha vào bóng với tiền đạo người Brazil.

Khi đó, Vinicius được cho là hướng về phía HLV Jose Bordalas và nói: "Buen cambio (tạm dịch: Thay người hay đấy)", hàm ý đầy mỉa mai về quyết định thay người của đối thủ.

Tại Bernabeu, Nyom được xếp đá chính trong bối cảnh Djene vắng mặt. Hậu vệ này thi đấu trọn vẹn và góp phần quan trọng giúp Getafe bảo toàn lợi thế mong manh.

Sau trận, trang mạng xã hội của CLB đăng hình Nyom kèm dòng chữ: "Chúng tôi thích khi Djene làm điều đó, nhưng hãy nói rằng đây là một 'BUEN CAMBIO' đi", kèm theo biểu tượng nhếch mép đầy mỉa mai.

Thông điệp được viết nổi bật, nhấn mạnh cụm từ "BUEN CAMBIO", rõ ràng là lời đáp trả câu nói của Vinicius trước đó. Động thái nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Trong khi đó, Real Madrid trải qua ngày thi đấu đáng quên và bị Barcelona bỏ lại với khoảng cách 4 điểm trên BXH.

Vinicius có thật sự đáng thương như ta vẫn nghĩ? Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Đào Trần

Vinicius La Liga Allan Nyom Vinicius Jr Real Madrid Getafe

