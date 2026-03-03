Vinicius bị mỉa mai

Getafe đăng thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội, nhắc lại câu nói của Vinicius sau chiến thắng 1-0 trước Real Madrid.

Bài đăng của Getafe trên mạng xã hội X sau khi thắng Real.

Rạng sáng 3/3, Getafe tạo cú sốc khi hạ Real Madrid 1-0 ngay tại Santiago Bernabeu ở vòng 26 La Liga. Bàn thắng duy nhất của Martin Satriano giúp đội bóng áo xanh bỏ túi 3 điểm quý giá.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở chuyên môn. Sau trận, Getafe khiến mạng xã hội dậy sóng bằng thông điệp nhắm thẳng vào Vinicius Junior.

Mấu chốt nằm ở cuộc chạm trán giữa Allan Nyom và Vinicius. Ở lượt đi trên sân Coliseum, Nyom vào sân ở phút 76 nhưng bị truất quyền thi đấu chỉ sau vài chục giây phút vì pha vào bóng với tiền đạo người Brazil.

Khi đó, Vinicius được cho là hướng về phía HLV Jose Bordalas và nói: "Buen cambio (tạm dịch: Thay người hay đấy)", hàm ý đầy mỉa mai về quyết định thay người của đối thủ.

Tại Bernabeu, Nyom được xếp đá chính trong bối cảnh Djene vắng mặt. Hậu vệ này thi đấu trọn vẹn và góp phần quan trọng giúp Getafe bảo toàn lợi thế mong manh.

Sau trận, trang mạng xã hội của CLB đăng hình Nyom kèm dòng chữ: "Chúng tôi thích khi Djene làm điều đó, nhưng hãy nói rằng đây là một 'BUEN CAMBIO' đi", kèm theo biểu tượng nhếch mép đầy mỉa mai.

Thông điệp được viết nổi bật, nhấn mạnh cụm từ "BUEN CAMBIO", rõ ràng là lời đáp trả câu nói của Vinicius trước đó. Động thái nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Trong khi đó, Real Madrid trải qua ngày thi đấu đáng quên và bị Barcelona bỏ lại với khoảng cách 4 điểm trên BXH.

