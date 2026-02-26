Vinicius muốn QBV thì cần dừng kiểu ăn mừng khiêu khích

Trong trận lượt về vòng play-off Champions League nghẹt thở trước Benfica, Vinicius lại sắm vai người hùng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1, đưa Real Madrid đi tiếp.

Vinicius là một tài năng không thể phủ nhận.

Thế nhưng, thay vì nhận được sự tán dương trọn vẹn, Vinicius lại tiếp tục gây tranh cãi với điệu nhảy ăn mừng đầy thách thức ngay tại cột cờ phạt góc, vốn từng là tâm điểm của những rắc rối ở lượt đi. Nếu vẫn tiếp tục giữ thái độ "bất cần" và coi thường cảm xúc đối thủ như vậy, giấc mơ chạm tay vào Quả bóng vàng của Vinicius có lẽ sẽ mãi chỉ là ảo vọng, bất chấp tài năng của anh có xuất chúng đến đâu.

Ghi bàn nhưng gây chia rẽ trong lòng người

Pha lập công vào lưới Benfica là tinh túy của Vinicius: tốc độ, kỹ thuật và sự lạnh lùng của một sát thủ. Nhưng những gì diễn ra sau đó lại là sự lặp lại của một kịch bản cũ kỹ và gây ức chế.

Vinicius chạy ra cột cờ góc, thực hiện điệu nhảy Samba quen thuộc với vẻ mặt đầy khiêu khích hướng về phía khán đài và các cầu thủ đối phương. Cần nhớ rằng, đây không phải là một trận đấu bình thường. Nó diễn ra trong bối cảnh cực kỳ nhạy cảm sau trận lượt đi, nơi tiền đạo trẻ Gianluca Prestianni của Benfica bị cuốn vào vòng xoáy án phạt vì những phát ngôn thiếu kiềm chế trước sự khiêu khích của chính Vinicius.

Hành động ăn mừng này của Vinicius giống như chọc vào vết thương chưa kịp lên da non của Benfica. Sau án treo giò dành cho Prestianni, có thể các cầu thủ Benfica và nhiều đối thủ khác tại châu Âu sẽ e ngại, không dám "ngứa miệng" hay phản ứng mạnh mẽ vì sợ dính án phạt từ UEFA.

Tuy nhiên, sự im lặng đó là biểu hiện của "khẩu phục" chứ "tâm không phục". Trong mắt không ít đồng nghiệp và giới chuyên môn, Vinicius đang dần trở thành một kẻ phản diện, người luôn đóng vai nạn nhân của phân biệt chủng tộc nhưng lại liên tục châm ngòi cho những ngọn lửa thù hận bằng thái độ trịch thượng.

Khi một cầu thủ tài năng nhưng thiếu sự tôn trọng đối thủ, anh ta sẽ tự cô lập chính mình. Sự ác cảm này không chỉ dừng lại ở các cầu thủ Benfica mà sẽ lan rộng ra cả giới cầu thủ chuyên nghiệp. Họ có thể không nói ra, nhưng sự tôn trọng dành cho Vinicius sẽ vơi đi sau mỗi lần anh nhảy múa trước nỗi đau của kẻ bại trận.

Và trong một môi trường bóng đá đề cao tinh thần fair-play như châu Âu, việc mất đi sự ủng hộ của cộng đồng bóng đá là một bước lùi nguy hiểm cho bất kỳ ai nuôi tham vọng trở thành số một thế giới.

Vinicius cần kiềm chế việc bộc lộ cảm xúc để tôn trọng người khác.

Bóng ma Quả bóng vàng 2024 và bài học về "quý ông"

Vinicius có lẽ vẫn chưa quên và cũng chưa nuốt trôi thất bại cay đắng tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2024. Mùa giải năm đó, anh là vua của những con số và danh hiệu: ghi bàn trong các trận quyết định tại Champions League, đưa Real Madrid vô địch La Liga với phong độ hủy diệt.

Báo chí Madrid và chính Vinicius cũng tin rằng giải thưởng đã nằm trong túi mình. Nhưng rốt cuộc, người được xướng tên lại là Rodri, một tiền vệ phòng ngự thầm lặng của Man City.

Tại sao lại có kết quả gây sốc đó? Câu trả lời không nằm ở đôi chân, mà nằm ở cái đầu.

Quả bóng vàng được quyết định bởi lá phiếu của các nhà báo, chuyên gia bóng đá từ khắp nơi trên thế giới. Đây là những lá phiếu mang tính cảm tính con người. Khi đặt lên bàn cân, giữa một Rodri khiêm tốn, mẫu mực và một Vinicius tài năng nhưng hay bị tố ăn vạ, thường xuyên phàn nàn với trọng tài và khiêu khích đối thủ, các giám khảo đã chọn "nhân cách" bên cạnh "tài năng".

Thất bại năm 2024 là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy châu Âu vẫn thích các cầu thủ theo kiểu “quý ông”. Các chuyên gia bỏ phiếu đã không chọn Vinicius vì thái độ thi đấu của anh không giống với “quý ông”.

Muốn giành Quả bóng vàng, Vinicius cần hiểu rằng anh phải "đắc nhân tâm". Bóng đá là môn thể thao của cảm xúc, và người chiến thắng trong các cuộc bầu chọn phải là người chinh phục được trái tim của đại đa số.

Nếu Vinicius không học cách kìm hãm cái tôi, không biết tiết chế những màn ăn mừng bị xem là trêu ngươi để đổi lấy sự tôn trọng từ đối thủ và khán giả trung lập, thì kịch bản năm 2024 sẽ còn lặp lại. Vinicius cần nhớ, chừng nào còn nhảy múa trong sự thù ghét, chừng đó Quả bóng vàng vẫn sẽ lẩn tránh để anh cảm nhận nỗi đau của kẻ bại trận.