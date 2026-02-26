Vinicius lại ăn mừng khiêu khích

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích, tiền đạo Vinícius Junior vẫn tận hưởng màn ăn mừng bàn thắng theo cách riêng trong chiến thắng 2-1 trước Benfica ở lượt về play-off Champions League rạng sáng 26/2.

Vinicius nhảy để ăn mừng bàn thắng.

Nhân vật trung tâm trong chiến thắng của Real Madrid trước Benfica tại Bernabeu tiếp tục là Vinícius Junior. Chân sút người Brazil ghi bàn quyết định ở phút 80, sau đó tiến đến cột cờ góc và thực hiện điệu nhảy từng gây tranh cãi một tuần trước.

Ở lượt đi, cũng chính màn ăn mừng này đã châm ngòi cho căng thẳng với các cầu thủ Benfica và dẫn đến cáo buộc tiền vệ trẻ Gianluca Prestianni có hành vi phân biệt chủng tộc.

Ngay từ đầu trận lượt về tại Bernabeu, hơn 3.000 CĐV Benfica liên tục la ó mỗi khi Vinícius chạm bóng. Tuy nhiên, sức ép từ khán đài dần lắng xuống khi Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trước đó, ở trận đấu tại Lisbon, trọng tài từng phải cho trận đấu tạm dừng gần 10 phút để kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc sau phản ứng của Vinícius.

Tại Bernabeu, Vinícius nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ CĐV Real Madrid. Trên khán đài, các thông điệp “No To Racism” và “Respect” được giương cao như lời khẳng định lập trường chống phân biệt chủng tộc của đội chủ nhà.

Giữa bầu không khí nhiều áp lực, Vinícius một lần nữa chọn cách đáp trả bằng chuyên môn. Bỏ ngoài tai những chỉ trích và lời miệt thị, ngôi sao người Brazil dồn toàn bộ sự tập trung vào màn trình diễn trên sân.

Vinicius chơi trọn 90 phút trước Benfica. Ngoài pha lập công, anh có tỷ lệ chuyền chính xác 95%, 2 lần sút trúng đích, 55 lần chạm bóng và có 2 lần qua người thành công.

Lọt vào vòng 1/8 Champions League, Real Madrid sẽ chạm trán một trong hai đối thủ là Man City hoặc Sporting CP.

