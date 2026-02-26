Điều khiến Messi day dứt dù đã có mọi danh hiệu

Siêu sao người Argentina thừa nhận từng cảm thấy “hơi thiếu hiểu biết” khi không thể giao tiếp trôi chảy với nhiều nhân vật nổi tiếng trong sự nghiệp của mình.

Phía sau vinh quang của Messi là một nỗi tiếc âm thầm.

Lionel Messi lần đầu chia sẻ thẳng thắn về một điều khiến anh day dứt suốt nhiều năm: không học tiếng Anh khi còn trẻ. Trong cuộc trò chuyện trên podcast Mexico “Miro de Atras”, thủ quân tuyển Argentina thừa nhận bỏ lỡ cơ hội trau dồi ngoại ngữ vào thời điểm mình có đủ thời gian và điều kiện.

“Tôi hối tiếc nhiều điều. Việc không học tiếng Anh khi còn nhỏ là một trong số đó. Tôi đã có thời gian để ít nhất học cơ bản, nhưng tôi không làm. Tôi thực sự hối tiếc”, Messi nói.

Nhà vô địch World Cup 2022 cho biết có những khoảnh khắc anh được gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới, nhưng lại không thể trò chuyện trọn vẹn vì rào cản ngôn ngữ.

“Có những lúc bạn ở cạnh những con người tuyệt vời, muốn nói chuyện, muốn trao đổi nhiều hơn, nhưng lại không thể. Khi ấy, bạn cảm thấy mình hơi thiếu hiểu biết. Tôi từng nghĩ: ‘Sao mình lại lãng phí thời gian như vậy?’”.

Messi rời Rosario để gia nhập lò đào tạo La Masia của Barcelona khi mới 13 tuổi. Anh thừa nhận năm học cuối cùng tại Argentina “là một thảm họa”, bởi khi đó toàn bộ tâm trí đã hướng về giấc mơ sang châu Âu thi đấu. Sau khi đến Tây Ban Nha, anh hoàn thành chương trình trung học cùng các cầu thủ trẻ khác của học viện.

Hiện tại, khi đã 38 tuổi và bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp trong màu áo Inter Miami, Messi nhìn nhận giáo dục với một góc nhìn khác. Anh luôn nhắc các con về tầm quan trọng của việc học hành và chuẩn bị nền tảng cho tương lai.

“Khi còn trẻ, bạn không nhận ra điều đó. Bây giờ tôi luôn nói với các con mình phải học tập nghiêm túc, phải chuẩn bị tốt. Các con tôi có điều kiện khác tôi ngày trước”, anh chia sẻ.

Sau hai năm khoác áo Paris Saint-Germain, Messi gia nhập Inter Miami vào mùa hè 2023. Dù thừa nhận những thiếu sót trong học tập, anh cho rằng bóng đá đã mang lại cho mình nhiều bài học khác.

“Bóng đá là một cách sống. Nó dạy bạn nhiều giá trị, tạo ra những mối quan hệ suốt đời và cho bạn cơ hội trải nghiệm thế giới”, chủ nhân tám Quả bóng vàng khẳng định.