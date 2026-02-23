Ban tổ chức giải MLS lên tiếng làm rõ vụ việc liên quan đến Lionel Messi sau trận ra quân mùa giải mới của Inter Miami trước LAFC hôm 22/2.

Kết luận vụ Messi xông vào phòng trọng tài. Ảnh: Reuters.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Messi dường như tiến về khu vực phòng thay đồ của tổ trọng tài sau thất bại 0-3 của Inter Miami trước LAFC. Trong đoạn clip, M10 tỏ ra tức giận và được đồng đội Luis Suarez giữ lại, làm dấy lên suy đoán rằng nhà vô địch World Cup 2022 có thể đã tìm cách tiếp cận khu vực bị hạn chế.

Dù vậy, theo kết luận từ cuộc rà soát nội bộ, siêu sao người Argentina không vi phạm bất kỳ quy định nào của giải đấu. Ban tổ chức MLS cùng Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp (PRO) xác nhận rằng cựu sao Barcelona và PSG không hề bước vào phòng thay đồ của trọng tài cũng như bất kỳ khu vực cấm nào.

Ông Chris Rivett, Giám đốc truyền thông của PRO, khẳng định sau khi trao đổi trực tiếp với các trọng tài làm nhiệm vụ, Messi “không hề vào khu vực nội bộ”.

Phía MLS cũng xác nhận rằng tổ trọng tài không gửi bất kỳ báo cáo khiếu nại nào liên quan đến Messi. Điều này đồng nghĩa với việc thủ quân Inter Miami sẽ không phải đối mặt với án phạt hay bất kỳ hình thức kỷ luật bổ sung nào.

Messi tịt ngòi trước LAFC. Ảnh: Reuters.

Trận đấu giữa Inter Miami và LAFC diễn ra trên sân Los Angeles Memorial Coliseum trước hơn 75.000 khán giả. Với tư cách đương kim vô địch MLS Cup, Inter Miami đã có màn khởi đầu đáng quên khi để thua 0-3.

Sau trận, HLV trưởng Javier Mascherano cho biết ông không hề chứng kiến sự việc liên quan đến Messi. “Tôi không thấy gì cả. Sau khi trận đấu kết thúc, tôi lập tức trở về phòng thay đồ”, chiến lược gia người Argentina chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, Messi và các đồng đội sẽ tiếp tục hành trình tại MLS bằng chuyến làm khách trên sân của Orlando City vào ngày 1/3.

