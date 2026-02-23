Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lịch sử được viết nên trong ngày Barca chiếm ngôi đầu của Real

  • Thứ hai, 23/2/2026 05:21 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Đêm 22/2, Barcelona đánh bại Levante 3-0 ở vòng 25, qua đó chiếm ngôi đầu La Liga từ tay Real Madrid.

Lợi thế trở lại với Barcelona.

Tính cả trận thắng tưng bừng này, Barcelona đã có 16 lần liên tiếp hạ Levante tại Camp Nou. Theo Opta, đây là chuỗi thắng dài nhất của một CLB trước một đối thủ, trên sân nhà trong lịch sử La Liga.

3 điểm trên sân nhà giúp thầy trò HLV Hansi Flick sớm đòi lại ngôi đầu La Liga với 1 điểm nhiều hơn Real Madrid. Cuộc đua vô địch hứa hẹn diễn ra hấp dẫn đến những vòng cuối, khi hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp vào tháng 5.

Trận đấu suýt khởi đầu theo chiều hướng tồi tệ cho đội chủ sân Camp Nou khi Carlos Alvarez có cơ hội ghi bàn chỉ sau 30 giây, nhưng Joan Garcia đã kịp thời cứu thua.

Barcelona anh 1

Barca làm chủ thế trận.

Sau tình huống thoát hiểm, Barça nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút thứ tư, Marc Bernal mở tỷ số với pha băng xuống dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền thấp của Eric Garcia. Đội chủ nhà tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội khi Raphinha và Robert Lewandowski đều thử tài thủ môn Mathew Ryan, nhưng chưa thể nhân đôi cách biệt.

Levante cũng có những khoảnh khắc phản kháng, đáng chú ý là cú sút của Jon Ander Olasagasti, song không đủ sắc bén để đánh bại thủ môn đội chủ nhà. Trong khi đó, Joao Cancelo thi đấu nổi bật bên cánh phải và chính anh kiến tạo để Frenkie de Jong vô lê chính xác nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp hai, Barcelona duy trì sức ép nghẹt thở. Eric Garcia và Raphinha liên tiếp uy hiếp khung thành đội khách trước khi Fermin Lopez ấn định chiến thắng bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 81, nâng tổng số bàn mùa này của anh lên con số 11.

Trận thua khiến Levante tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 19 và đối mặt nguy cơ xuống hạng sau thất bại thứ tư liên tiếp.

