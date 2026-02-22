Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Walcott dự đoán Real Madrid chỉ xếp thứ 8 ở Premier League

  • Chủ nhật, 22/2/2026 09:01 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Cựu tuyển thủ Anh Theo Walcott gây tranh cãi khi đưa ra dự đoán về vị trí của Real Madrid trong trường hợp thi đấu tại Premier League.

Real Madrid được dự đoán khó vô địch Premier League.

Sau 25 vòng đấu, Real Madrid dẫn đầu cuộc đua vô địch La Liga, hơn Barcelona 2 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Theo Opta, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa được đánh giá có 57,8% cơ hội đăng quang vào cuối mùa. Tuy nhiên, nếu chuyển sang môi trường khắc nghiệt tại Anh, họ sẽ đứng ở đâu?

Trong chương trình bình luận trên Amazon Prime, Wayne Rooney, Alan Shearer và Theo Walcott cùng thảo luận chủ đề này. Rooney cho rằng Real Madrid đủ sức cán đích trong top 4, nhưng cảnh báo những chuyến làm khách tại Anh sẽ khó khăn hơn đáng kể so với lịch thi đấu ở Tây Ban Nha.

Alan Shearer cũng nghiêng về khả năng đội bóng Tây Ban Nha cạnh tranh nhóm đầu. Dù vậy, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League tỏ ra thận trọng. Ông tin rằng Real có thể gặp vấn đề về sự ổn định, nhưng với chất lượng hàng công vượt trội, họ đủ khả năng ghi nhiều bàn hơn phần lớn đối thủ. Shearer dự đoán Real vào top 4, song khó vô địch.

Quan điểm gây chú ý nhất đến từ Theo Walcott. Cựu tiền đạo Arsenal cho rằng Real Madrid có thể chật vật tại những sân đấu như Selhurst Park, Elland Road hay St James' Park bởi yếu tố thời tiết và cường độ thi đấu luôn là thử thách lớn. Theo Walcott mạnh dạn dự báo Real chỉ kết thúc ở vị trí thứ 8.

Nhận định này lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Mùa trước, 4 đội dẫn đầu Premier League là Liverpool, Arsenal, Man City và Chelsea, trong khi Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest và Brighton khép lại trong top 8. Brighton xếp thứ 8 với 16 chiến thắng sau 38 trận.

Khoảnh khắc ăn mừng bùng nổ của Mourinho Rạng sáng 29/1, Jose Mourinho ôm lấy cậu bé nhặt bóng ăn mừng khi Benfica thắng Real Madrid 4-2 ở phút 90+8 và giành vé vào vòng play-off Champions League.

Real Madrid lại gục ngã ở những giây cuối

Rạng sáng 22/2, bàn thắng ở những giây cuối của Raul Garcia khiến Real Madrid thua Osasuna 1-2 ở vòng 25 và đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga.

16 giờ trước

Lời khai khiến Prestianni nguy cơ bị cấm 10 trận

Gianluca Prestianni cung cấp lời khai cho UEFA trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc lăng mạ nhằm vào Vinicius khi Benfica thua Real Madrid 0-1 thuộc play-off lượt đi Champions League hôm 18/2.

25:1482 hôm qua

Chuyện gì đang xảy ra với Bellingham

Sự chậm trễ trong quá trình hồi phục của Jude Bellingham không chỉ khiến Real Madrid mất đi một trụ cột, mà còn đặt ra bài toán chiến thuật nan giải khi tuyến giữa đã thay đổi rõ rệt.

26:1556 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Real Madrid Real Madrid

    Đọc tiếp

    T1 bi DK loai khoi LCK Cup hinh anh

    T1 bị DK loại khỏi LCK Cup

    30 phút trước 20:26 22/2/2026

    0

    Bị dẫn trước 2-0, Dplus KIA (DK) thắng liền 3 ván để loại T1 và đoạt tấm vé cuối vào chung kết nhánh thua LCK Cup 2026 diễn ra vào chiều 22/2.

    Sai lam cua Amorim hinh anh

    Sai lầm của Amorim

    56 phút trước 20:00 22/2/2026

    0

    Những chia sẻ của Diogo Dalot về Erik ten Hag cho thấy anh từng bị đặt sai vị trí dưới thời Ruben Amorim.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý