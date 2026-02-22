Walcott dự đoán Real Madrid chỉ xếp thứ 8 ở Premier League

Cựu tuyển thủ Anh Theo Walcott gây tranh cãi khi đưa ra dự đoán về vị trí của Real Madrid trong trường hợp thi đấu tại Premier League.

Real Madrid được dự đoán khó vô địch Premier League.

Sau 25 vòng đấu, Real Madrid dẫn đầu cuộc đua vô địch La Liga, hơn Barcelona 2 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Theo Opta, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa được đánh giá có 57,8% cơ hội đăng quang vào cuối mùa. Tuy nhiên, nếu chuyển sang môi trường khắc nghiệt tại Anh, họ sẽ đứng ở đâu?

Trong chương trình bình luận trên Amazon Prime, Wayne Rooney, Alan Shearer và Theo Walcott cùng thảo luận chủ đề này. Rooney cho rằng Real Madrid đủ sức cán đích trong top 4, nhưng cảnh báo những chuyến làm khách tại Anh sẽ khó khăn hơn đáng kể so với lịch thi đấu ở Tây Ban Nha.

Alan Shearer cũng nghiêng về khả năng đội bóng Tây Ban Nha cạnh tranh nhóm đầu. Dù vậy, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Premier League tỏ ra thận trọng. Ông tin rằng Real có thể gặp vấn đề về sự ổn định, nhưng với chất lượng hàng công vượt trội, họ đủ khả năng ghi nhiều bàn hơn phần lớn đối thủ. Shearer dự đoán Real vào top 4, song khó vô địch.

Quan điểm gây chú ý nhất đến từ Theo Walcott. Cựu tiền đạo Arsenal cho rằng Real Madrid có thể chật vật tại những sân đấu như Selhurst Park, Elland Road hay St James' Park bởi yếu tố thời tiết và cường độ thi đấu luôn là thử thách lớn. Theo Walcott mạnh dạn dự báo Real chỉ kết thúc ở vị trí thứ 8.

Nhận định này lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Mùa trước, 4 đội dẫn đầu Premier League là Liverpool, Arsenal, Man City và Chelsea, trong khi Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest và Brighton khép lại trong top 8. Brighton xếp thứ 8 với 16 chiến thắng sau 38 trận.

