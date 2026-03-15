Scholes và Mikel thẳng thừng chê Arsenal

Hai huyền thoại Premier League, Paul Scholes và John Obi Mikel, gây xôn xao khi công khai chỉ trích Arsenal giữa lúc “Pháo thủ” dẫn đầu cuộc đua vô địch.

Arsenal đang được coi là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, nghịch lý là càng tiến gần cuộc đua danh hiệu, đội bóng thành London lại càng vấp phải những lời hoài nghi từ các cựu cầu thủ.

Hai phát ngôn gây chú ý nhất đến từ Paul Scholes và John Obi Mikel. Cả hai đều đưa ra những nhận định thẳng thắn, thậm chí khá nặng nề về khả năng đăng quang của Arsenal.

Scholes cho rằng nếu Arsenal lên ngôi, họ có thể trở thành “nhà vô địch tệ nhất trong lịch sử Premier League”. Bình luận này nhanh chóng tạo ra nhiều tranh cãi, bởi Arsenal vẫn đang duy trì phong độ ổn định trong mùa giải.

Trong khi đó, Mikel còn gây sốc hơn khi nhận định Arsenal “đang tìm cách gian lận để vô địch Premier League”. Cựu tiền vệ Chelsea không giải thích chi tiết phát biểu của mình, nhưng câu nói này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Arsenal không chỉ hay ở những tình huống cố định, họ còn là đội bóng sở hữu nhiều ngòi nổ trên mặt trận tấn công

Điều đáng chú ý là những lời chỉ trích xuất hiện đúng thời điểm Arsenal đang sở hữu thống kê tấn công rất ấn tượng. Tính trên mọi đấu trường mùa này, đội bóng của HLV Mikel Arteta ghi hơn 100 bàn thắng trong đó chỉ có 16 bàn tính từ những tình huống cố định.

Thành tích này giúp Arsenal trở thành CLB thứ ba tại châu Âu chạm mốc ba chữ số về số bàn thắng mùa này, sau Bayern Munich và Barcelona. Con số đó phản ánh rõ sức mạnh tấn công của đội bóng thành London, đặc biệt trong hệ thống pressing tốc độ và lối chơi chuyển trạng thái nhanh mà Arteta xây dựng.

Tuy nhiên tại Premier League mùa này, một số đội bóng lớn thi đấu thiếu ổn định, khiến cuộc đua vô địch trở nên khó đoán hơn thường lệ.

Chính điều đó khiến không ít ý kiến cho rằng nếu Arsenal đăng quang, danh hiệu này có thể gây tranh cãi. Nhưng trong bóng đá, chức vô địch luôn là phần thưởng cho đội bóng duy trì phong độ tốt nhất suốt cả mùa giải. Và nếu Arsenal cán đích đầu tiên, họ đơn giản đã làm tốt hơn phần còn lại của giải đấu.

