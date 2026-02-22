Real Madrid lại gục ngã ở những giây cuối

Rạng sáng 22/2, bàn thắng ở những giây cuối của Raul Garcia khiến Real Madrid thua Osasuna 1-2 ở vòng 25 và đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga.

Real nhận thất bại cay đắng trên sân của Osasuna. Ảnh: Reuters.

Real Madrid hành quân tới El Sadar với cơ hội tạo cách biệt 5 điểm trên đỉnh bảng La Liga, nhưng rời xứ Basque trong nỗi thất vọng.

Đội khách nhập cuộc thiếu sắc bén. Phút 15, Vinicius Jr có cơ hội đầu tiên nhưng cú sút của anh không đủ khó để đánh bại Sergio Herrera. Trong khi đó, Osasuna chơi chủ động và liên tục gây sức ép.

Nỗ lực của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 38. Ante Budimir thoát xuống và bị Thibaut Courtois phạm lỗi trong vùng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài cho Osasuna hưởng phạt đền. Chính Budimir thực hiện thành công, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Real Madrid khởi đầu hiệp hai chậm chạp. Phút 70, Kylian Mbappe đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Tuy nhiên, đội khách không phải chờ lâu. Federico Valverde bứt tốc bên cánh trái rồi căng ngang thuận lợi để Vinicius đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1.

Bàn gỡ giúp Real Madrid chơi hưng phấn hơn. Họ dồn đội hình tìm kiếm chiến thắng. Mbappe và Alaba đều có cơ hội nhưng không tận dụng được. Khi thời gian dần trôi về cuối, Osasuna vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công.

Osasuna thi đấu quả cảm và giành thắng lợi xứng đáng. Ảnh: Reuters.

Kịch tính lên tới đỉnh điểm ở những giây cuối cùng. Từ một tình huống lên bóng, Raul Garcia tung cú dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 2-1 cho Osasuna. Sân El Sadar bùng nổ, còn Real Madrid chết lặng vì không có đủ thời gian để thay đổi cục diện.

Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa nhận thất bại 1-2 trước Osasuna. Đây là trận thua đầu tiên của "Los Blancos" trước đối thủ này kể từ tháng 1/2011, đồng thời khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Real Madrid hơn Barcelona 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Do đó, Barcelona có cơ hội chiếm lại ngôi đầu nếu thắng ở vòng đấu này trước Levante. Với Real Madrid, đây là lời cảnh báo rõ ràng về sự tập trung và bản lĩnh trong giai đoạn then chốt của mùa giải.