Pha bong lau ca cua Depay hinh anh

Pha bóng láu cá của Depay

08:26 19/10/2025 08:26 19/10/2025 Thể thao 4.8K

Sáng 19/10, Memphis Depay có tình huống đáp trả đối thủ gây sốt trong chiến thắng 1-0 của Corinthians trước Atletico Mineiro ở vòng 29 giải VĐQG Brazil.

Harry Kewell dong vien Do Hoang Hen hinh anh

Harry Kewell động viên Đỗ Hoàng Hên

19:50 18/10/2025 19:50 18/10/2025 Thể thao 2.6K

HLV Harry Kewell có cuộc trò chuyện ngắn với Đỗ Hoàng Hên trước trận đấu giữa Hà Nội với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy tối 18/10. Chiến lược gia 46 tuổi động viên cậu học trò trong lần đầu ra mắt với tư cách nội binh.

Mbeumo nhay nhot, ca hat gay bao mang hinh anh

Mbeumo nhảy nhót, ca hát gây bão mạng

12:08 16/10/2025 12:08 16/10/2025 Thể thao 8.5K

Bryan Mbeumo khiến mạng xã hội dậy sóng với màn hát hò, nhảy múa tưng bừng trong phòng thay đồ MU. Khoảnh khắc khiến fan thích thú nhưng cũng lo ngại Roy Keane sẽ nổi đóa.

Khoanh khac buon cua Ronaldo hinh anh

Khoảnh khắc buồn của Ronaldo

19:05 15/10/2025 19:05 15/10/2025 Thể thao 17.9K

Sáng 15/10, Cristiano Ronaldo thất vọng khi Bồ Đào Nha không thể giành vé sớm World cup 2026 do để Hungary gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.

Cu danh got thien tai cua Messi hinh anh

Cú đánh gót thiên tài của Messi

09:39 15/10/2025 09:39 15/10/2025 Thể thao 18.1K

Sáng 15/10, Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn, đặc biệt với pha đánh góp kiến tạo giúp Argentina vùi dập Puerto Rico 6-0 trong trận giao hữu.

Messi kien tao dang cap cho Alba hinh anh

Messi kiến tạo đẳng cấp cho Alba

12:16 12/10/2025 12:16 12/10/2025 Thể thao 6.7K

Lionel Messi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Jordi Alba sút tung lưới Atlanta United, trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami tại vòng 33 MLS sáng 12/10.

'Ga dien' Diego Costa hinh anh

'Gã điên' Diego Costa

09:01 12/10/2025 09:01 12/10/2025 Thể thao 13.9K

Diego Costa tái hiện hình ảnh 'gã điên' khi tham gia trận giao hữu giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge đêm 11/10.

Hung Dung kien nhan cho Harry Kewell hinh anh

Hùng Dũng kiên nhẫn chờ Harry Kewell

17:56 9/10/2025 17:56 9/10/2025 Thể thao 2.4K

Chiều 9/10, tạ lễ ra mắt HLV Harry Kewell, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng kiên nhẫn chờ đợi chiến lược gia người Australia. Hai thầy trò có cuộc trao đổi ngắn trước khi rời đi.

Cu danh 'trieu view' cua Guardiola hinh anh

Cú đánh 'triệu view' của Guardiola

11:05 8/10/2025 11:05 8/10/2025 Thể thao 14.7K

Ở sự kiện Icons Series - giải golf quy tụ nhiều huyền thoại thể thao, Pep Guardiola thực hiện cú chip-in ngoạn mục, được ví như "slam dunk" trong bóng rổ. Đoạn clip gây bão trên mạng xã hội, thu hút gần 5 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Hanh dong xau xi cua Yamal hinh anh

Hành động xấu xí của Yamal

15:11 5/10/2025 15:11 5/10/2025 Thể thao 15.1K

Tiền đạo Lamine Yamal khiến nhiều CĐV không hài lòng khi ném thẳng áo tập xuống sân thay vì đưa cho trợ lý của Barcelona, ở trận gặp PSG tại Champions League hôm 2/10.

'Nguoi nhen' Onana hinh anh

'Người nhện' Onana

07:47 4/10/2025 07:47 4/10/2025 Thể thao 13.4K

Andre Onana thực hiện 7 pha cứu thua giúp Trabzonspor thắng Kayserispor 4-0 thuộc vòng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 4/10.

