Chuyện gì đang xảy ra với Bellingham

Sự chậm trễ trong quá trình hồi phục của Jude Bellingham không chỉ khiến Real Madrid mất đi một trụ cột, mà còn đặt ra bài toán chiến thuật nan giải khi tuyến giữa đã thay đổi rõ rệt.

Jude Bellingham đang dính chấn thương.

Real Madrid vẫn đang chờ Jude Bellingham. Hơn hai tuần trôi qua kể từ khi tiền vệ người Anh dính chấn thương cơ bán gân chân trái, nhưng đội ngũ y tế chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho ngày anh trở lại tập luyện cùng toàn đội.

Ban đầu, chấn thương được đánh giá ở mức độ trung bình và thời gian nghỉ dự kiến khoảng một tháng. Kịch bản ấy từng mang lại sự lạc quan. Bellingham có thể kịp trở lại đúng giai đoạn then chốt của mùa giải.

Thế nhưng thực tế đang khác đi. Những thông tin gần đây cho thấy quá trình hồi phục có thể kéo dài tới sáu tuần. Điều đó đồng nghĩa ngày tái xuất của anh bị lùi lại thêm.

Sự chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch của Real Madrid tại La Liga lẫn Champions League. Nếu đội bóng vượt qua Benfica ở vòng play-off, họ sẽ bước vào vòng 1/8 với đối thủ có thể là Sporting Lisbon hoặc Manchester City.

Đó là những trận đấu đòi hỏi cường độ cao và bản lĩnh lớn. Vắng Bellingham, tuyến giữa mất đi một cầu thủ có khả năng xâm nhập vòng cấm và tạo đột biến từ tuyến hai.

Bellingham là nhân tố quan trọng trong giai đoạn đầu mùa.

Trong thời gian Bellingham nghỉ thi đấu, ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh. HLV Alvaro Arbeloa tái cấu trúc hàng tiền vệ để đảm bảo sự cân bằng. Đội bóng chơi chặt chẽ hơn, đề cao tổ chức và kỷ luật. Không còn nhiều pha băng lên mạnh mẽ như trước, thay vào đó là kiểm soát và phối hợp tập thể.

Trận đấu tại Lisbon cho thấy rõ sự thay đổi. Real Madrid thực hiện 620 đường chuyền, con số cao nhất của họ tại cúp châu Âu mùa này. Tỷ lệ chính xác đạt 89%. Đó là màn trình diễn đậm chất kiểm soát. Camavinga sau trận nói rằng đội bóng phải thay đổi tư duy, tấn công và phòng ngự cùng nhau.

Valverde và Camavinga đảm nhận nhiều vai trò hơn trong chuyển trạng thái. Tchouameni giữ vị trí thấp nhất, làm mỏ neo che chắn cho hàng thủ. Ở phía trên, Arda Guler được trao tự do trong sơ đồ 4-4-2 kim cương. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đóng góp sự sáng tạo và kết nối giữa các tuyến. Tuyến giữa vì thế giàu năng lượng và giàu cơ bắp hơn.

Chính sự ổn định ấy tạo ra một nghịch lý. Khi Bellingham trở lại, Real Madrid sẽ phải tính toán kỹ. Nếu anh lập tức đá chính, một cầu thủ đang đạt phong độ tốt phải nhường chỗ. Nếu giữ nguyên hệ thống hiện tại, vai trò của Bellingham cần được điều chỉnh để không phá vỡ cấu trúc đã vận hành trơn tru.

Bellingham là nhân tố quan trọng trong giai đoạn đầu mùa. Anh mang đến khả năng ghi bàn và tạo đột biến. Nhưng bóng đá luôn thay đổi theo hoàn cảnh. Sự vắng mặt của anh buộc Real Madrid tìm ra cách vận hành khác.

Giờ đây, câu hỏi không chỉ là khi nào Bellingham trở lại. Quan trọng hơn, Real Madrid sẽ tích hợp anh ra sao trong một tuyến giữa đang dần tìm được nhịp điệu mới. Đó mới là bài toán lớn nhất phía trước.