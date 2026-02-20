Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Diện mạo gây chú ý của bạn gái Bellingham

  • Thứ sáu, 20/2/2026 18:15 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Ashlyn Castro gây chú ý khi khoe vẻ ngoài quyến rũ trong bộ váy trắng ôm sát.

Bellingham anh 1

Vóc dáng gây chú ý của bạn gái Bellingham.

Ashlyn công khai mối quan hệ với tiền vệ Jude Bellingham hồi tháng trước. Trước khi trở thành nửa kia của ngôi sao Real Madrid, người đẹp Mỹ sở hữu tới 650.000 người theo dõi trên trang cá nhân.

Trong bài đăng mới nhất, Ashlyn xuất hiện với phong cách sang trọng, diện chiếc váy trắng tôn dáng và lựa chọn ca khúc "Blue Dream" của Jhene Aiko làm nhạc nền.

Ở bài đăng kèm theo, cô viết ngắn gọn: "Just a girl" (Chỉ là một cô gái - PV), và nhanh chóng nhận về cả trăm nghìn lượt thích và bình luận. DJ Millie bình luận: "Cô gái xinh đẹp nhất", trong khi nhiều người hâm mộ khen ngợi nhan sắc tuyệt vời của cô.

Tháng 1 vừa qua, Ashlyn gặp gỡ bố mẹ của Bellingham khi cùng gia đình bạn trai dự khán một trận đấu tại sân Bernabeu. Cô ngồi trong khu vực VIP theo dõi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thi đấu.

Trong dịp Valentine, cặp đôi tiếp tục xuất hiện tình tứ trên khán đài khi Bellingham chưa thể ra sân vì chấn thương. Họ chứng kiến Real Madrid giành chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad với các pha lập công của Gonzalo Garcia, Federico Valverde và cú đúp của Vinicius Jr.

Hiện Bellingham nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo và dự kiến giữa tháng 3 mới có thể trở lại. Vấn đề thể trạng khiến tiền vệ người Anh đối mặt nguy cơ ảnh hưởng đến vị trí trong đội hình tuyển Anh tại World Cup 2026.

Valentine của Bellingham tại Bernabeu

Trong ngày Valentine, Jude Bellingham vẫn xuất hiện tại sân Santiago Bernabeu để cổ vũ Real Madrid.

09:06 15/2/2026

Cú sốc với Bellingham

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Jude Bellingham khiến Real Madrid lo lắng khi tình trạng chấn thương được xác định nghiêm trọng hơn dự kiến.

20:39 12/2/2026

Bellingham nhận cảnh báo

Jude Bellingham được HLV Tuchel thông báo rằng tiền vệ này không còn được đảm bảo suất đá chính ở đội tuyển Anh.

18:56 6/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Bellingham Bellingham

    Đọc tiếp

    Terry noi gian khi bi so sanh voi Van Dijk hinh anh

    Terry nổi giận khi bị so sánh với Van Dijk

    1 giờ trước 07:55 21/2/2026

    0

    Cuộc tranh luận về trung vệ vĩ đại nhất lịch sử Premier League bất ngờ nóng trở lại khi cựu tiền vệ Jermaine Pennant cho rằng Virgil van Dijk xuất sắc hơn huyền thoại John Terry.

    Chelsea co nha tai tro sau 3 nam hinh anh

    Chelsea có nhà tài trợ sau 3 năm

    1 giờ trước 07:53 21/2/2026

    0

    Sau khoảng 3 năm không có nhà tài trợ chính trên ngực áo, Chelsea công bố việc hợp tác với tập đoàn công nghệ IFS đến hết mùa 2025/26.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý