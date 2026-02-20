Diện mạo gây chú ý của bạn gái Bellingham

Ashlyn Castro gây chú ý khi khoe vẻ ngoài quyến rũ trong bộ váy trắng ôm sát.

Vóc dáng gây chú ý của bạn gái Bellingham.

Ashlyn công khai mối quan hệ với tiền vệ Jude Bellingham hồi tháng trước. Trước khi trở thành nửa kia của ngôi sao Real Madrid, người đẹp Mỹ sở hữu tới 650.000 người theo dõi trên trang cá nhân.

Trong bài đăng mới nhất, Ashlyn xuất hiện với phong cách sang trọng, diện chiếc váy trắng tôn dáng và lựa chọn ca khúc "Blue Dream" của Jhene Aiko làm nhạc nền.

Ở bài đăng kèm theo, cô viết ngắn gọn: "Just a girl" (Chỉ là một cô gái - PV), và nhanh chóng nhận về cả trăm nghìn lượt thích và bình luận. DJ Millie bình luận: "Cô gái xinh đẹp nhất", trong khi nhiều người hâm mộ khen ngợi nhan sắc tuyệt vời của cô.

Tháng 1 vừa qua, Ashlyn gặp gỡ bố mẹ của Bellingham khi cùng gia đình bạn trai dự khán một trận đấu tại sân Bernabeu. Cô ngồi trong khu vực VIP theo dõi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thi đấu.

Trong dịp Valentine, cặp đôi tiếp tục xuất hiện tình tứ trên khán đài khi Bellingham chưa thể ra sân vì chấn thương. Họ chứng kiến Real Madrid giành chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad với các pha lập công của Gonzalo Garcia, Federico Valverde và cú đúp của Vinicius Jr.

Hiện Bellingham nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo và dự kiến giữa tháng 3 mới có thể trở lại. Vấn đề thể trạng khiến tiền vệ người Anh đối mặt nguy cơ ảnh hưởng đến vị trí trong đội hình tuyển Anh tại World Cup 2026.