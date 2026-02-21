Lời khai khiến Prestianni nguy cơ bị cấm 10 trận

Gianluca Prestianni cung cấp lời khai cho UEFA trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc lăng mạ nhằm vào Vinicius khi Benfica thua Real Madrid 0-1 thuộc play-off lượt đi Champions League hôm 18/2.

Prestianni (áo đỏ) dùng từ ngữ không phù hợp với Vinicius.

Sự việc xảy ra trong hiệp 2 tại sân Da Luz (Lisbon), ngay sau khi Vinicius ghi bàn duy nhất của trận đấu. Tiền đạo người Argentina che mặt bằng áo và bị tố cáo phân biệt chủng tộc, khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng 10 phút.

Theo ESPN, Prestianni thừa nhận dùng một từ mang tính miệt thị người đồng tính bằng tiếng Tây Ban Nha để gọi Vinicius, đồng thời khẳng định không sử dụng từ "mono" (nghĩa là con khỉ) như cáo buộc ban đầu. Ngay sau trận, tiền vệ Aurelien Tchouameni cho biết Prestianni đưa ra lời giải thích tương tự khi bị chất vấn.

Theo Điều 14 trong bộ quy định kỷ luật của UEFA, mọi hành vi xúc phạm nhân phẩm dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, giới tính hoặc xu hướng tính dục đều có thể bị treo giò ít nhất 10 trận. Với lời khai trên, Prestianni nguy cơ bị cấm thi đấu dài hạn.

Phía Real Madrid gửi tới UEFA hồ sơ bao gồm toàn bộ bằng chứng hiện có. Tiền đạo Kylian Mbappe khẳng định anh nghe rõ những lời lăng mạ và cho rằng có ít nhất 5 lần Vinicius bị xúc phạm. Đáng chú ý, Benfica cũng có thể bị phạt.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về hành vi không phù hợp ở bóng đá châu Âu. Kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào quá trình điều tra và các bằng chứng thu thập được từ báo cáo trọng tài cũng như hệ thống ghi hình của trận đấu.

