Ác mộng chấn thương đeo bám Arsenal

HLV Mikel Arteta thừa nhận “cơn bão” chấn thương có thể trở thành trở ngại lớn đối với tham vọng giành cú ăn bốn danh hiệu của Arsenal mùa này.

Hậu vệ Riccardo Calafiori là trường hợp chấn thương mới nhất của Arsenal.

Rạng sáng 16/2, Arsenal có chiến thắng đậm 4-0 trước Wigan Athletic, qua đó lần đầu tiên kể từ năm 2020 giành quyền vào vòng 5 FA Cup. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ sân Emirates không trọn vẹn khi hậu vệ Riccardo Calafiori bất ngờ dính chấn thương ngay trong lúc khởi động trước trận.

Trong trận đấu, hàng thủ Arsenal còn chịu thêm tổn thất khi hậu vệ Ben White phải rời sân ở hiệp hai sau khi được chăm sóc y tế. Dù vậy, cầu thủ người Anh nhanh chóng trấn an người hâm mộ khi xác nhận trên mạng xã hội rằng anh không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Dù vậy, danh sách bệnh binh của Arsenal vẫn đang kéo dài với sự góp mặt của Kai Havertz và Mikel Merino, khiến HLV Mikel Arteta lo lắng. Không lâu trước đó, đội trưởng Martin Odegaard cũng phải vắng mặt vì một va chạm gặp phải trong trận hòa 1-1 với Brentford.

Calafiori (phải) là trường hợp chấn thương mới nhất của Arsenal. Ảnh: Reuters.

HLV Arteta cho biết đội bóng đang phải loay hoay với tình trạng thiếu hụt lực lượng ở nhiều tuyến khác nhau, từ hàng công, hàng thủ cho đến tuyến giữa. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, việc các trụ cột sớm trở lại thi đấu không chỉ giúp tăng chiều sâu đội hình mà còn mang đến thêm lựa chọn chiến thuật trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Sau trận thắng Wigan, tiền vệ Noni Madueke kêu gọi người hâm mộ Arsenal tiếp tục tin tưởng vào đội bóng. Anh nhấn mạnh “Pháo thủ” đang nỗ lực mỗi ngày để duy trì phong độ và hướng tới một mùa giải đáng nhớ.

Phía trước Arsenal là lịch thi đấu đầy khắc nghiệt, bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Wolves tại Premier League vào ngày 19/2. Đội bóng thành London vẫn đang cạnh tranh trên mọi đấu trường mùa này, nuôi hy vọng trở thành CLB Anh đầu tiên giành cú ăn bốn trong một mùa giải.

Highlights Brentford 1-1 Arsenal Rạng sáng 13/2, Arsenal bị Brentford cầm hòa với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.