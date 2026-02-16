MC DAZN gây sốt ở Derby d’Italy

Sự xuất hiện nổi bật của Eleonora Incardona bên đường biên trận Inter gặp Juventus thu hút sự chú ý không kém diễn biến nghẹt thở trên sân.

Hôm 14/2, ở trận Derby d’Italy thuộc vòng 25 Serie A tại San Siro, Incardona là thành viên tổ truyền hình của DAZN tác nghiệp trực tiếp. Nữ MC 34 tuổi lựa chọn trang phục tông đỏ nổi bật trong ngày Valentine, kết hợp chân váy ôm dáng và áo khoác đồng màu, tạo nên hình ảnh ấn tượng giữa không khí sôi động của trận cầu tâm điểm.

Sau trận đấu, Incardona chia sẻ loạt ảnh tại sân kèm dòng chú thích: “San Valentino at work - Derby d’Italy”. Phản ứng từ người hâm mộ đến gần như tức thì. Phần bình luận nhanh chóng bị “nhuộm đỏ” bởi những tiếng trầm trồ như “Crazy”, “Woah” cùng hàng loạt biểu tượng trái tim.

Giữa không khí Valentine và sức nóng của một trận derby nảy lửa, mọi thứ hòa vào nhau, tạo nên một hiệu ứng vừa lãng mạn vừa bùng nổ, đủ để mạng xã hội cũng nóng lên theo San Siro.

Bên cạnh câu chuyện ngoài đường pitch, diễn biến trên sân cũng đầy kịch tính. Inter Milan đánh bại Juventus 3-2 nhờ bàn thắng quyết định ở phút 90 của Piotr Zielinski. Chiến thắng này giúp Inter nới rộng khoảng cách dẫn đầu Serie A lên 8 điểm.

Sau vòng đấu, Inter chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Bodo/Glimt tại Champions League, trong khi Juventus hướng tới trận gặp Galatasaray.

Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của Derby d’Italy, hình ảnh nữ MC DAZN trong sắc đỏ trở thành điểm nhấn đặc biệt của một đêm bóng đá nhiều cảm xúc tại Italy.