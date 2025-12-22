Vợ Karius khoe bụng bầu thu hút

Diletta Leotta tận hưởng không khí Giáng sinh theo cách riêng, khi nữ MC truyền hình người Italy tự tin khoe bụng bầu trong một bộ váy lộng lẫy.

Bức ảnh gây chú ý của Leotta.

Người đẹp 32 tuổi thông báo mang thai con thứ hai với cựu thủ môn Liverpool, Loris Karius, hồi đầu tháng. Trước đó, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng Aria vào năm 2023. Tin vui tiếp tục đến đúng dịp cuối năm khiến kỳ nghỉ Giáng sinh 2025 trở nên đặc biệt hơn với gia đình nhỏ của họ.

Trong bộ ảnh mới, Leotta xuất hiện cuốn hút với chiếc váy vàng ôm sát, khoe trọn vóc dáng cùng chiếc bụng bầu. Thiết kế cổ khoét sâu tinh tế giúp tôn lên vẻ quyến rũ vốn là thương hiệu của nữ MC. Cô tạo dáng bên cây thông Noel, hòa mình vào không gian lễ hội rực rỡ và sang trọng.

Ở một khung hình khác, Leotta khoác thêm áo lông màu kem, tay cầm những hộp quà Giáng sinh, mái tóc búi thấp gọn gàng cùng chiếc vòng cổ thanh mảnh càng làm nổi bật vẻ đẹp mặn mà của bà mẹ sắp sinh. Trên Instagram, cô chia sẻ loạt ảnh kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Tâm hồn Giáng sinh".

Bài đăng nhanh chóng tạo cơn sốt trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt tương tác. Loạt bình luận khen ngợi sắc vóc của Leotta xuất hiện, từ "mang thai càng đẹp hơn" cho đến "bạn là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất của Karius".

Trước đó, Leotta và Karius cũng khiến người hâm mộ xúc động khi gọi đứa con sắp chào đời là "món quà đẹp nhất của Giáng sinh". Cặp đôi viết: "Aria sắp trở thành chị gái, và trái tim chúng tôi sẵn sàng yêu thương gấp đôi".

Sở hữu hơn 9,2 triệu người theo dõi trên Instagram, Leotta tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt, không chỉ bởi vẻ ngoài quyến rũ mà còn bởi hình ảnh hạnh phúc, viên mãn bên gia đình sau khi kết hôn với Karius năm 2024.