Vợ Karius gợi cảm

  • Thứ sáu, 14/11/2025 19:50 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Diletta Leotta lại khiến mạng xã hội bùng nổ khi đăng loạt ảnh khoe vóc dáng săn chắc trong trang phục tập gym.

Diletta Leotta goi cam anh 1

Vóc dáng ấn tượng của nữ MC.

Nữ MC 34 tuổi của kênh DAZN chia sẻ loạt bức hình trên trang cá nhân Instagram với hơn 9,2 triệu người theo dõi. Bài đăng của cô nhanh chóng thu hút gần 200.000 lượt thích, cùng hàng nghìn bình luận trầm trồ.

Trong phần bình luận, người hâm mộ liên tục để lại những lời khen ngắn gọn nhưng đầy phấn khích như: "Amazing", Quá tuyệt vời" "Người đẹp không tuổi", "Karius quá may mắn". Sức hút của Leotta một lần nữa chứng tỏ cô vẫn là một trong những nữ MC thể thao hàng đầu châu Âu.

Không chỉ là biểu tượng truyền hình tại Italy, Leotta còn xuất hiện thường xuyên trên radio, podcast và liên tục đăng tải những khoảnh khắc đời thường lẫn hình ảnh thời trang lên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến cộng đồng mạng dậy sóng nhờ phong cách cuốn hút và vóc dáng ấn tượng.

Diletta và Loris Karius bên nhau từ năm 2022, chào đón cô con gái đầu lòng Aria vào năm 2023. Cả hai kết hôn vào năm ngoái. Việc Karius thi đấu cho đội bóng Schalke ở Bundesliga 2 khiến cặp đôi rơi vào cảnh yêu xa. Karius chủ yếu tập luyện và thi đấu tại Đức, còn Diletta công tác tại Italy.

