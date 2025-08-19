Vợ Karius diện đầm xuyên thấu táo bạo

Diletta Leotta, người dẫn chương trình của DAZN, diện trang phục khoe đường cong nóng bỏng trong bữa tiệc sinh nhật cô con gái Aria vào cuối tuần qua.

Nữ MC thể thao 34 tuổi thu hút sự chú ý của dư luận khi xuất hiện trong một bộ đầm xuyên thấu lấp lánh, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Dù bộ trang phục này gây ra không ít tranh cãi, cô vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ trên mạng xã hội.

Chiếc đầm xuyên thấu táo bạo của vợ Karius.

Một fan bình luận: "Xinh đẹp và tuyệt vời", trong khi một người khác viết: "Bộ trang phục thật đẹp và độc đáo".

Phong cách thời trang táo bạo của Diletta từng khiến nữ MC này nhận chỉ trích. Valentina Maceri, người dẫn chương trình phát sóng UEFA Champions League trên một đài truyền hình Thụy Sĩ, chỉ trích Diletta và một số đồng nghiệp của cô vì cho rằng phong cách của họ "thiếu thanh lịch" và "thô tục".

Mặc dù nhận không ít ý kiến trái chiều, Diletta vẫn giữ vững phong cách cá nhân và tự tin trong mọi khoảnh khắc. Cô chia sẻ nhiều bức ảnh từ bữa tiệc trên Instagram, nơi có tới 9,2 triệu người theo dõi. Đây cũng là nền tảng Diletta thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường.

Diletta và Loris Karius bên nhau từ năm 2022 và chào đón cô con gái Aria vào năm 2023. Cả hai kết hôn vào năm ngoái, nhưng việc Karius thi đấu cho đội bóng Schalke ở Bundesliga 2 đã khiến cặp đôi này rơi vào cảnh yêu xa. Karius chủ yếu tập luyện và thi đấu tại Đức, còn Diletta công tác tại Italy.

