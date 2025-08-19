Man City đặt dấu chấm hết cho 'bom tấn' 100 triệu euro

Việc Man City từ chối bán Savinho khiến thương vụ Rodrygo đến sân Etihad khó xảy ra.

Rodrygo khó đến Man City. Ảnh: Reuters.

Pep Guardiola từng coi Rodrygo là sự thay thế lý tưởng cho Savinho, cầu thủ người Brazil đang được Tottenham theo đuổi. Nhưng dù Spurs sẵn sàng trả 65 triệu bảng cho Savinho, Man City lại đổi ý và muốn giữ chân tiền vệ này.

Điều này đồng nghĩa với việc Rodrygo không còn là ưu tiên chuyển nhượng của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Trước đó, đại diện Premier League chuẩn bị sẵn một đề nghị từ 80 đến 100 triệu euro cho ngôi sao người Brazil.

Rodrygo sẵn sàng chia tay Real Madrid hè này nếu có bến đỗ hợp lý. Tuy nhiên, sau hơn một tháng qua, tiền đạo người Brazil vẫn chưa nhận được đề nghị phù hợp.

Tương lai Rodrygo đang là dấu hỏi.

Liverpool và Arsenal là hai câu lạc bộ còn lại bày tỏ sự quan tâm đến Rodrygo. Liverpool xem ngôi sao người Brazil như một phương án dự phòng trong trường hợp họ không thể chiêu mộ Alexander Isak.

Trong khi đó, Arsenal chỉ có thể xem xét việc tuyển mộ Rodrygo nếu họ không thành công trong việc ký hợp đồng với Eberechi Eze. Trước đây, "Pháo thủ" từng hỏi về khả năng mượn Rodrygo với điều khoản mua đứt vào mùa hè năm sau.

Hợp đồng hiện tại của Rodrygo với Real Madrid còn hiệu lực tới tháng 6/2028. Nếu không có bất ngờ vào phút chót, "số 11" sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong mùa 2025/26.

