Vết xe đổ mà Rashford muốn tránh ở Barcelona

Ở tuổi 27, Marcus Rashford rời MU để khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn với hy vọng hồi sinh sự nghiệp nhiều thăng trầm.

Không nhiều cầu thủ được Barca mua đứt sau khi hết hợp đồng cho mượn.

Rashford từng là niềm hy vọng lớn của "Quỷ đỏ" khi thi đấu bùng nổ ở mùa 2022/23 với 30 bàn thắng và 9 kiến tạo, nhưng sau đó sa sút. Anh đánh mất niềm tin cũng như chỗ đứng trong đội hình liên tục bị xáo trộn của MU.

Mùa trước, tiền đạo người Anh được cho mượn tại Aston Villa, ghi 4 bàn và 5 kiến tạo sau 17 trận. Trở lại MU hè này, anh tiếp tục không có chỗ đứng và Barcelona quyết định thử vận may với một bản hợp đồng mượn cầu thủ. Với Rashford, đây có thể là "chuyến tàu cuối" để cứu vãn sự nghiệp.

Tuy nhiên, lịch sử mượn cầu thủ của Barcelona không nhiều màu hồng. Những năm gần đây, Joao Felix và Joao Cancelo đều không thể trụ lại vì mức phí cao và sức hút từ các đội bóng khác. Trước đó, Luuk de Jong hay Adama Traore cũng rời đi mà không để lại dấu ấn. Kevin-Prince Boateng thậm chí còn mờ nhạt hơn khi không đóng góp gì trong nửa mùa 2018/19.

Trường hợp hiếm hoi thành công là Edgar Davids và Gio van Bronckhorst ở mùa 2003/04, trong đó hậu vệ người Hà Lan được mua đứt và trở thành ngoại lệ hiếm hoi trong lịch sử các bản hợp đồng được mượn tại Camp Nou.

Rashford chắc chắn hướng tới kịch bản tương tự được Barcelona mua đứt. Tuy nhiên, với những gì xảy ra, con đường để anh biến Barca thành bến đỗ lâu dài sẽ cực kỳ chông gai.