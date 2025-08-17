Rashford thách thức Raphinha

Tiền đạo người Anh thừa nhận không thích chơi ở vị trí "số 9" tại Barcelona.

Rashford muốn chứng tỏ mình tại Barcelona.

Dù có thể thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công, Rashford lại khẳng định nơi ưa thích của anh là ở cánh trái, nơi đang bị chiếm giữ bởi Raphinha.

Phỏng vấn trên chương trình "The Rest is Football", Rashford chia sẻ: "Vị trí yêu thích của tôi là chơi ở cánh trái, nhưng nó cũng thay đổi tùy vào đối thủ và cách nhận bóng. Khi còn trẻ, tôi cũng thích chơi bên cánh phải, nhưng khi bắt đầu xâm nhập vào trung lộ, tôi cảm thấy việc kiểm soát bóng và tăng tốc bằng chân phải và sau đó là chân trái trở nên dễ dàng hơn".

Rashford cũng thừa nhận rằng cần phải tự tin hơn nếu được xếp đá ở vai trò "số 9". Anh nói: "Có nhiều lúc tôi không dứt điểm vì sợ rằng cú sút của mình sẽ bị chặn lại. Nếu cảm thấy mình đang phải cố gắng quá nhiều, tôi sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt hơn cho đội bóng".

Trong suốt giai đoạn tiền mùa giải, Rashford chủ yếu thi đấu ở cánh trái tại Barcelona. Anh từng xuất phát ở vị trí "số 9" trong trận giao hữu với Como, nhưng chưa để lại dấu ấn.

Nếu vẫn muốn chơi ở cánh trái, Rashford buộc phải cạnh tranh với Raphinha. Tiền đạo người Brazil ghi 34 bàn sau 57 trận cho Barcelona ở mọi đấu trường, nhờ đó góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025.

Trong bối cảnh Robert Lewandowski đang chấn thương, Rashford và Ferran Torres sẽ được HLV Hansi Flick xoay tua cho vị trí "số 9" tại Barcelona.

Dấu ấn đầu tiên của Rashford trong màu áo Barcelona Tối 31/7, tiền đạo sinh năm 1997 kiến tạo giúp Barca thắng FC Seoul 7-3.