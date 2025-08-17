Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ấn Độ chờ Messi

Lionel Messi sẽ lưu diễn bốn thành phố ở Ấn Độ tháng 12. Đằng sau chuyến đi lịch sử ấy là sự kết nối bất ngờ đến từ hai đồng đội.

Có lẽ chính Lionel Messi cũng không ngờ rằng chuyến lưu diễn lịch sử của anh tại Ấn Độ vào tháng 12 này lại khởi nguồn từ… hai người đồng đội - Emiliano Martinez và Ronaldinho.

Bảy tháng sau khi vô địch World Cup 2022, “Người nhện” Martinez khuấy đảo Kolkata. Ba tháng sau, Ronaldinho cũng khiến thành phố này sục sôi. Cả hai rời đi nhưng để lại một “bài tập về nhà” quan trọng: thuyết phục Messi. Và rồi, chỉ cần vài lời khen đúng lúc, ngọn đuốc đã được truyền tới ngôi sao số một của bóng đá Argentina.

Đây là nghệ thuật kết nối mà Satadru Dutta, “người đàn ông đứng sau sân khấu”, dày công sắp đặt. Ông từng đưa Pele, Maradona đến Kolkata, và lần này, bằng cách khéo léo tận dụng mối quan hệ trong giới bóng đá, bản thân mở ra chuyến lưu diễn 4 thành phố của Messi - từ Kolkata, Ahmedabad đến Mumbai và New Delhi.

Messi không xa lạ gì với Ấn Độ. Năm 2011, anh từng thi đấu tại sân Salt Lake, cũng là trận đầu tiên mang băng đội trưởng Argentina. Lần này, ngoài sự kiện khánh thành tượng, “GOAT Concert” và “GOAT Cup” hứa hẹn tạo ra cơn địa chấn bóng đá - nơi Messi sát cánh cùng Ganguly, Leander Paes hay Bhaichung Bhutia. Hình ảnh một siêu sao thế giới chơi bóng trong không khí lễ hội của Ấn Độ sẽ là khoảnh khắc khó quên cho cả cầu thủ lẫn khán giả.

Điều đáng nói là, đằng sau chuyến lưu diễn mang tính biểu tượng này không chỉ là yếu tố thương mại hay sự sùng mộ. Nó cho thấy cách mà bóng đá, ở cấp độ toàn cầu, vẫn được vận hành bởi những mối quan hệ cá nhân, sự giới thiệu và lòng tin.

Messi đồng ý phần vì Martinez, vì Ronaldinho, nhưng quan trọng hơn, vì anh cảm thấy được chào đón, được trân trọng. Đó là thứ “nhiệt” mà một ngôi sao ở đỉnh cao sự nghiệp luôn tìm kiếm.

Ấn Độ chuẩn bị chào đón Messi như một vị thánh bóng đá. Nhưng câu chuyện đằng sau - về cách Ronaldinho và Martinez mở cánh cửa, về cách Dutta kết nối những mắt xích - mới thực sự cho thấy bóng đá là một vòng tròn khép kín, nơi tình bạn, sự tin tưởng và ký ức có thể làm nên những điều tưởng chừng bất khả thi.

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

  • Ronaldinho

    Ronaldinho

    Ronaldinho là một cựu cầu thủ bóng đá người Brazil chơi ở vị trí tiền đạo, được đào tạo lúc trẻ tại câu lạc bộ Grêmio. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện đại. Hiện tại, Ronaldinho đã giải nghệ.

    • Ngày sinh: 21/3/1980
    • Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1,81 m

