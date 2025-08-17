Ấn Độ chờ Messi

Lionel Messi sẽ lưu diễn bốn thành phố ở Ấn Độ tháng 12. Đằng sau chuyến đi lịch sử ấy là sự kết nối bất ngờ đến từ hai đồng đội.

Có lẽ chính Lionel Messi cũng không ngờ rằng chuyến lưu diễn lịch sử của anh tại Ấn Độ vào tháng 12 này lại khởi nguồn từ… hai người đồng đội - Emiliano Martinez và Ronaldinho.

Bảy tháng sau khi vô địch World Cup 2022, “Người nhện” Martinez khuấy đảo Kolkata. Ba tháng sau, Ronaldinho cũng khiến thành phố này sục sôi. Cả hai rời đi nhưng để lại một “bài tập về nhà” quan trọng: thuyết phục Messi. Và rồi, chỉ cần vài lời khen đúng lúc, ngọn đuốc đã được truyền tới ngôi sao số một của bóng đá Argentina.

Đây là nghệ thuật kết nối mà Satadru Dutta, “người đàn ông đứng sau sân khấu”, dày công sắp đặt. Ông từng đưa Pele, Maradona đến Kolkata, và lần này, bằng cách khéo léo tận dụng mối quan hệ trong giới bóng đá, bản thân mở ra chuyến lưu diễn 4 thành phố của Messi - từ Kolkata, Ahmedabad đến Mumbai và New Delhi.

Messi không xa lạ gì với Ấn Độ. Năm 2011, anh từng thi đấu tại sân Salt Lake, cũng là trận đầu tiên mang băng đội trưởng Argentina. Lần này, ngoài sự kiện khánh thành tượng, “GOAT Concert” và “GOAT Cup” hứa hẹn tạo ra cơn địa chấn bóng đá - nơi Messi sát cánh cùng Ganguly, Leander Paes hay Bhaichung Bhutia. Hình ảnh một siêu sao thế giới chơi bóng trong không khí lễ hội của Ấn Độ sẽ là khoảnh khắc khó quên cho cả cầu thủ lẫn khán giả.

Điều đáng nói là, đằng sau chuyến lưu diễn mang tính biểu tượng này không chỉ là yếu tố thương mại hay sự sùng mộ. Nó cho thấy cách mà bóng đá, ở cấp độ toàn cầu, vẫn được vận hành bởi những mối quan hệ cá nhân, sự giới thiệu và lòng tin.

Messi đồng ý phần vì Martinez, vì Ronaldinho, nhưng quan trọng hơn, vì anh cảm thấy được chào đón, được trân trọng. Đó là thứ “nhiệt” mà một ngôi sao ở đỉnh cao sự nghiệp luôn tìm kiếm.

Ấn Độ chuẩn bị chào đón Messi như một vị thánh bóng đá. Nhưng câu chuyện đằng sau - về cách Ronaldinho và Martinez mở cánh cửa, về cách Dutta kết nối những mắt xích - mới thực sự cho thấy bóng đá là một vòng tròn khép kín, nơi tình bạn, sự tin tưởng và ký ức có thể làm nên những điều tưởng chừng bất khả thi.