Mendes vượt Messi, Ronaldo

  Thứ năm, 14/8/2025 10:24 (GMT+7)
Nuno Mendes tiếp tục khiến làng bóng đá thế giới phải ngưỡng mộ bởi phong độ đỉnh cao và bảng thành tích đồ sộ dù sự nghiệp còn trẻ.

Ở tuổi 23, Mendes sở hữu số danh hiệu nhiều kỷ lục.

Chiến thắng của PSG trước Tottenham ở Siêu cúp châu Âu rạng sáng 14/8 không chỉ mang về chiếc cúp thứ 5 trong năm cho CLB mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử cho Nuno Mendes. Hậu vệ trái người Bồ Đào Nha nâng tổng số danh hiệu tập thể của mình lên con số 14, trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất ở độ tuổi 23.

Trước trận đấu này, Mendes ngang bằng Kingsley Coman với 13 danh hiệu. Giờ đây, anh vượt xa Kylian Mbappe (12), cũng như nhiều huyền thoại như Pele và Lionel Messi (cùng 11), hay Cristiano Ronaldo và Joao Neves (cùng 10).

Bộ sưu tập của Mendes bắt đầu từ ngày 23/1/2021, khi anh cùng Sporting Lisbon đánh bại SC Braga để vô địch Cúp Liên đoàn Bồ Đào Nha. Trong màu áo “Sư tử Lisbon”, Mendes tiếp tục bổ sung chức vô địch quốc gia và Siêu cúp Bồ Đào Nha, trước khi chuyển sang PSG.

Tại Paris, Mendes nhanh chóng trở thành trụ cột và liên tiếp gặt hái thành công: 4 chức vô địch Ligue 1, 2 Cúp Quốc gia Pháp, 2 Siêu cúp Pháp, 1 Champions League, cùng chức vô địch Nations League với tuyển Bồ Đào Nha.

Chỉ trong chưa đầy 5 năm, Mendes đã sở hữu 14 danh hiệu lớn - một kỷ lục ở tuổi 23 - và với chặng đường sự nghiệp còn rất dài, con số này hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng.

