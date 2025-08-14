Điều chưa từng có trong lịch sử PSG

Bộ tứ ngôi sao Bồ Đào Nha Nuno Mendes, Goncalo Ramos, Joao Neves và Vitinha gặt hái nhiều thành công với PSG và tuyển quốc gia trong năm 2025.

PSG "vô đối" ở giải quốc nội Pháp và cúp châu Âu nhờ nhóm sao Bồ Đào Nha.

Năm 2025 chứng kiến dấu ấn rực rỡ của nhóm cầu thủ Bồ Đào Nha tại Paris Saint-Germain gồm Nuno Mendes, Goncalo Ramos, Joao Neves và Vitinha. Cả bốn góp công lớn giúp đội bóng thủ đô Paris thống trị đấu trường quốc nội lẫn châu Âu.

Theo thống kê, tất cả cùng PSG ẵm loạt danh hiệu lớn trong mùa giải như Trophee des Champions (Siêu cúp Pháp), Ligue 1 (Vô địch quốc gia Pháp), Coupe de France (cúp Quốc gia Pháp), UEFA Champions League và Siêu cúp châu Âu.

Lần đầu tiên trong lịch sử PSG, một nhóm cầu thủ cùng quốc tịch đóng vai trò trụ cột và cùng nhau chinh phục các danh hiệu quan trọng trong cùng mùa giải. Sự ăn ý của bộ tứ này không chỉ đến từ việc cùng nói một ngôn ngữ, mà còn nhờ khả năng phối hợp nhịp nhàng trên sân.

Không chỉ tỏa sáng ở cấp CLB, các ngôi sao Bồ Đào Nha của PSG còn góp phần vào thành công của đội tuyển quốc gia. Họ cùng giành UEFA Nations League một cách thuyết phục. Nhóm cầu thủ này chỉ vuột mất danh hiệu duy nhất là FIFA Club World Cup 2025 khi PSG thua Chelsea ở chung kết.

Việc PSG quy tụ nhiều nhân tố Bồ Đào Nha chất lượng cho thấy chiến lược chuyển nhượng thông minh và dài hạn của đội. Sự thành công vang dội của họ trong năm 2025 có thể trở thành nền tảng để CLB tiếp tục thống trị Ligue 1 và duy trì vị thế hàng đầu ở châu Âu trong nhiều năm tới.