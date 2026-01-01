CĐV đứng bất động suốt 115 phút gây sốt ở cúp châu Phi

Một CĐV của tuyển CHDC Congo trở thành hiện tượng tại cúp bóng đá châu Phi 2025 (AFCON) với màn cổ động cực kỳ khác biệt.

CĐV có tên Kuka Mboladinga đứng yên như tượng suốt 115 phút.

Trong trận thắng 3-0 của CHDC Congo trước Botswana hôm 31/12, kết quả giúp "Những chú báo" giành vé vào vòng 1/8 AFCON, không khí lễ hội bùng nổ cả trong sân lẫn tại quê nhà. Trong lúc người hâm mộ nhảy múa cuồng nhiệt, một CĐV có tên Kuka Mboladinga lại chọn cách cổ vũ hoàn toàn khác biệt.

Mboladinga gây sửng sốt khi đứng bất động suốt 115 phút, trọn vẹn thời gian thi đấu gồm cả phút bù giờ. Khoác lên mình bộ áo vest và thắt cà vạt, Mboladinga giơ cao cánh tay phải, đứng trên bục như một "bức tượng sống", bất chấp quãng thời gian kéo dài và sự mệt mỏi.

Hành động đầy tính biểu tượng ấy khiến cộng đồng bóng đá toàn cầu nể phục. Trên mạng xã hội X, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Đây mới là tinh thần yêu nước đỉnh cao", "Sức bền không tưởng", hay thậm chí gọi anh là "GOAT của các CĐV".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Mboladinga thực hiện hành động này tại AFCON. Anh từng làm vậy trong trận ra quân thắng Benin 1-0 và trận hòa 1-1 với Senegal. Dự kiến, "bức tượng sống" đặc biệt sẽ tiếp tục xuất hiện trên khán đài khi CHDC Congo chạm trán Algeria ở vòng 1/8 vào ngày 6/1 tới.

Cầu thủ lập cú đúp 'ngả bàn đèn' ở cúp châu Phi Sáng 30/12, Ayoub El Kaabi ghi siêu phẩm giúp Morocco hạ Zambia 3-0 ở lượt cuối vòng bảng CAN Cup 2025. Hôm 22/12, anh cũng có pha lập công tương tự trong chiến thắng 2-0 trước Comoros.