Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cảnh tượng thót tim xảy ra ở cúp châu Phi

  • Thứ hai, 29/12/2025 07:37 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Rạng sáng 29/12, khoảnh khắc gây sốc diễn ra tại Cúp các quốc gia châu Phi (CAN Cup) khi thủ môn Monged Elneel của Sudan đột ngột ngã quỵ trên sân.

Thủ môn Monged Elneel của Sudan đột ngột ngã quỵ trên sân.

Phút 37 của hiệp một trận đấu giữa Sudan gặp Guinea Xích Đạo, Elneel đang đứng ở phần sân của mình bỗng đột ngột ngã quỵ xuống sân. Đội ngũ y tế ngay lập tức có mặt để hỗ trợ và may mắn thay sau khi kiểm tra, các bác sĩ đánh giá anh đủ điều kiện để tiếp tục thi đấu.

Mọi dấu hiệu cho thấy Elneel chỉ gặp sự cố do hạ đường huyết, không có biến chứng nghiêm trọng nào khác. Elneel sau đó nhanh chóng hồi phục, tiếp tục trấn giữ khung thành và góp công lớn vào chiến thắng bất ngờ 1-0 của Sudan.

Khoảnh khắc này khiến toàn bộ sân vận động và người hâm mộ thót tim, bởi trong quá khứ nhiều cầu thủ châu Phi từng qua đời đột ngột trên sân. Cảnh tượng này cũng khiến truyền thông và người hâm mộ dấy lên câu hỏi về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ châu Phi.

Bởi lẽ, Elneel năm nay mới 29 tuổi và chủ yếu chơi trong nước cho các đội ở Sudan, đó có lẽ là lý do sức khỏe của anh không được quan tâm và theo dõi đầy đủ như nhiều đồng nghiệp đang chơi tại châu Âu.

Benfica sẩy chân, Mourinho khó vô địch Bồ Đào Nha

Rạng sáng 29/12, Benfica để Braga cầm hòa 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

12 giờ trước

Ngả mũ trước Amad Diallo

Bờ Biển Ngà không thể đánh bại Cameroon ở trận đấu thuộc lượt trận thứ hai cúp châu Phi (CAN Cup) 2025, nhưng cá nhân Amad Diallo chơi quá xuất sắc.

12 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Monged Elneel Sudan

    Đọc tiếp

    Su that nga ngua vu Neves gia nhap MU hinh anh

    Sự thật ngã ngửa vụ Neves gia nhập MU

    33 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    MU có kế hoạch tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, cùng thời điểm Ruben Neves được đồn đoán cập bến Old Trafford.

    Flamengo ra toi hau thu cho Filipe Luis hinh anh

    Flamengo ra tối hậu thư cho Filipe Luis

    34 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Flamengo bật đồng hồ đếm ngược. Gia hạn với Filipe Luis giờ không còn là câu chuyện công lao, mà là phép thử về quyền lực, tiền bạc và tầm nhìn dài hạn của CLB lớn nhất Brazil.

    Khi Algeria co mot Zidane dung sau hang thu hinh anh

    Khi Algeria có một Zidane đứng sau hàng thủ

    34 phút trước 18:00 29/12/2025

    0

    Algeria thắng Burkina Faso 1-0 để vào vòng 1/8 AFCON. Đó không chỉ là chiến thắng của Mahrez, mà còn là lời khẳng định thầm lặng từ Luca Zidane trong khung gỗ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý