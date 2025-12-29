Benfica sẩy chân, Mourinho khó vô địch Bồ Đào Nha

Rạng sáng 29/12, Benfica để Braga cầm hòa 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Hy vọng vô địch của José Mourinho cùng Benfica ngày càng mờ nhạt sau trận hòa tại Braga.

Trận đấu tâm điểm của vòng khởi đầu thuận lợi cho đội khách Benfica, khi đội trưởng Nicolás Otamendi mở tỷ số ở phút 30 của hiệp một, từ đường tạt bóng của Sudakov trong tình huống đá phạt. Tuy nhiên, hàng thủ của Benfica lại chơi khá tệ trận này.

Phút 38, chủ nhà Braga gỡ hòa khi Zalazar sút thành công từ chấm phạt đền. Chỉ 3 phút sau khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, hàng thủ Benfica tiếp tục chơi như mơ ngủ để Pau Víctor ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Ngay đầu hiệp hai, Benfica dồn lên tìm bàn gỡ hòa và từ pha phản công nhanh do Pavlidis khởi xướng, tiền vệ người Na Uy Fredrik Aursnes khống chế bóng và tung cú sút xa cực mạnh vào góc cao, san bằng tỷ số 2-2.

Dẫu vậy, hơn nửa giờ đồng hồ còn lại chứng kiến sự bất lực của Mourinho và các học trò khi họ không thể tìm thêm bàn thắng nhằm giành trọn vẹn 3 điểm. Với trận hòa này, cơ hội dành cho Benfica ở cuộc đua vô địch trở nên khó khăn hơn.

Sau 16 vòng, Benfica đứng thứ ba với 36 điểm, kém đội đầu bảng Porto tới 7 điểm. Nếu Porto thắng trong trận đấu với AVS vào rạng sáng 30/12, họ có thể tạo khoảng cách lên tới 10 điểm với Benfica.

Rõ ràng, dù Benfica tiếp tục duy trì mạch bất bại trong 10 trận gần nhất, nhưng họ cần cải thiện nhiều điều ở cả khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự.