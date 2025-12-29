Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Benfica sẩy chân, Mourinho khó vô địch Bồ Đào Nha

  • Thứ hai, 29/12/2025 06:07 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Rạng sáng 29/12, Benfica để Braga cầm hòa 2-2 trong trận đấu thuộc vòng 16 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Hy vọng vô địch của José Mourinho cùng Benfica ngày càng mờ nhạt sau trận hòa tại Braga.

Trận đấu tâm điểm của vòng khởi đầu thuận lợi cho đội khách Benfica, khi đội trưởng Nicolás Otamendi mở tỷ số ở phút 30 của hiệp một, từ đường tạt bóng của Sudakov trong tình huống đá phạt. Tuy nhiên, hàng thủ của Benfica lại chơi khá tệ trận này.

Phút 38, chủ nhà Braga gỡ hòa khi Zalazar sút thành công từ chấm phạt đền. Chỉ 3 phút sau khi phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, hàng thủ Benfica tiếp tục chơi như mơ ngủ để Pau Víctor ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Ngay đầu hiệp hai, Benfica dồn lên tìm bàn gỡ hòa và từ pha phản công nhanh do Pavlidis khởi xướng, tiền vệ người Na Uy Fredrik Aursnes khống chế bóng và tung cú sút xa cực mạnh vào góc cao, san bằng tỷ số 2-2.

Dẫu vậy, hơn nửa giờ đồng hồ còn lại chứng kiến sự bất lực của Mourinho và các học trò khi họ không thể tìm thêm bàn thắng nhằm giành trọn vẹn 3 điểm. Với trận hòa này, cơ hội dành cho Benfica ở cuộc đua vô địch trở nên khó khăn hơn.

Sau 16 vòng, Benfica đứng thứ ba với 36 điểm, kém đội đầu bảng Porto tới 7 điểm. Nếu Porto thắng trong trận đấu với AVS vào rạng sáng 30/12, họ có thể tạo khoảng cách lên tới 10 điểm với Benfica.

Rõ ràng, dù Benfica tiếp tục duy trì mạch bất bại trong 10 trận gần nhất, nhưng họ cần cải thiện nhiều điều ở cả khía cạnh tấn công lẫn phòng ngự.

Ronaldo hoàn tất hat-trick giải thưởng

Rạng sáng 29/12, tại gala Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo được vinh danh là cầu thủ có màn trình diễn ấn tượng nhất tại Trung Đông năm 2025.

13 giờ trước

Tiền đạo Anh hồi sinh ngoạn mục

Đêm 28/12, Dominic Calvert-Lewin ghi bàn giúp Leeds cầm hòa Sunderland 1-1 ở vòng 18 Premier League.

13 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mourinho Mourinho Benfica

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Su that nga ngua vu Neves gia nhap MU hinh anh

Sự thật ngã ngửa vụ Neves gia nhập MU

30 phút trước 18:00 29/12/2025

0

MU có kế hoạch tăng cường tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, cùng thời điểm Ruben Neves được đồn đoán cập bến Old Trafford.

Flamengo ra toi hau thu cho Filipe Luis hinh anh

Flamengo ra tối hậu thư cho Filipe Luis

31 phút trước 18:00 29/12/2025

0

Flamengo bật đồng hồ đếm ngược. Gia hạn với Filipe Luis giờ không còn là câu chuyện công lao, mà là phép thử về quyền lực, tiền bạc và tầm nhìn dài hạn của CLB lớn nhất Brazil.

Khi Algeria co mot Zidane dung sau hang thu hinh anh

Khi Algeria có một Zidane đứng sau hàng thủ

31 phút trước 18:00 29/12/2025

0

Algeria thắng Burkina Faso 1-0 để vào vòng 1/8 AFCON. Đó không chỉ là chiến thắng của Mahrez, mà còn là lời khẳng định thầm lặng từ Luca Zidane trong khung gỗ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý