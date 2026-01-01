Tranh cãi Chelsea sa thải Maresca trước cả khi Amorim rời MU

Thông tin Enzo Maresca chia tay Chelsea thổi bùng làn sóng tranh cãi dữ dội, khi nhiều ý kiến cho rằng việc ông ra đi trước Ruben Amorim ở MU là nghịch lý khó chấp nhận.

Maresca bị Chelsea sa thải trước cả khi Amorim rời MU.

Trên mạng xã hội, không ít CĐV mỉa mai rằng việc Maresca ra đi trước Amorim là trò hề của bóng đá hiện đại. Lập luận của nhóm này khá rõ ràng. Maresca mới nắm quyền ở Chelsea hơn một mùa giải, kịp mang về hai danh hiệu UEFA Conference League và FIFA Club World Cup. Dù phong độ gần đây sa sút, Chelsea vẫn còn nhiều cơ hội trên 4 đấu trường.

Trong khi đó, Amorim đối mặt với vô vàn vấn đề cả về lối chơi lẫn kết quả, nhưng vẫn được ban lãnh đạo MU kiên nhẫn trao thêm thời gian. Gần nhất, "Quỷ đỏ" để đội bét bảng Wolves cầm hòa 1-1 ngay tại Old Trafford. Sự đối lập ấy khiến nhiều người cho rằng Chelsea quá vội vàng, thậm chí thiếu nhất quán trong cách đánh giá HLV.

Ở chiều ngược lại, không ít quan điểm bênh vực Chelsea. Họ cho rằng vấn đề không nằm ở danh hiệu mà ở sự đổ vỡ trong nội bộ và định hướng dài hạn. Mối quan hệ giữa Maresca và ban lãnh đạo Chelsea rạn nứt nghiêm trọng, trong khi dự án mà ông theo đuổi không còn nhận được sự đồng thuận tuyệt đối. Với Chelsea, sự ổn định trong cấu trúc và tầm nhìn có thể quan trọng hơn những chiếc cúp ngắn hạn.

Maresca mới gia nhập Chelsea chưa lâu nhưng được trao niềm tin lớn với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, kéo dài đến năm 2029. Ông từng được bầu chọn là HLV hay nhất tháng của Premier League vào tháng 11, thời điểm Chelsea cho thấy nhiều tín hiệu tích cực dưới triều đại mới. Tuy nhiên, phong độ đi xuống cùng những bất ổn nội bộ nhanh chóng phủ bóng đen lên nhiệm kỳ của Maresca.

Sau chiến thắng trước Everton ngày 13/12, Maresca gây chú ý với phát biểu thẳng thắn khi thừa nhận 48 giờ trước trận đấu là "khoảng thời gian tồi tệ nhất kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ", ám chỉ việc ông không nhận được sự ủng hộ cần thiết.

Trong nhiệm kỳ ngắn tại Chelsea, Maresca giành 55 chiến thắng sau 92 trận, giúp CLB Tây London vô địch thế giới và hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cấp châu lục (Conference League).