Chelsea sa thải HLV Enzo Maresca

Tối 1/1, Chelsea thông báo chia tay HLV Enzo Maresca để giúp đội bóng trở lại đúng hướng.

HLV Maresca không còn dẫn dắt Chelsea.

"Câu lạc bộ bóng đá Chelsea và HLV Enzo Maresca chấm dứt hợp đồng. Với những mục tiêu quan trọng ở 4 giải đấu, gồm cả vòng bảng Champions League, Enzo và Chelsea tin rằng sự thay đổi sẽ mang lại cho đội bóng cơ hội tốt nhất để đưa mùa giải trở lại đúng hướng. Chúng tôi chúc Enzo mọi điều tốt đẹp trong tương lai", thông báo có đoạn.

Theo The Guardian, mối quan hệ giữa Maresca và Chelsea rơi vào tình trạng đổ vỡ hoàn toàn. Trước đó, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano và David Ornstein cùng xác nhận Chelsea đã sa thải HLV Maresca sau cuộc họp khẩn hôm nay và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Việc bổ nhiệm HLV mới sẽ được công bố trong ít ngày tới.

Căng thẳng càng leo thang khi Maresca không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận hòa Bournemouth hôm 31/12 với lý do sức khỏe. Tuy nhiên, ông được cho là chủ động từ chối thực hiện nghĩa vụ truyền thông, do cân nhắc tương lai và tỏ ra không hài lòng với một số khía cạnh trong dự án của Chelsea.

Cùng thời điểm, Chelsea được cho là đưa HLV Liam Rosenior của Strasbourg vào tầm ngắm như người kế nhiệm dài hạn. Rosenior vốn được đánh giá cao và nằm trong danh sách theo dõi của Chelsea từ lâu.

Maresca làm HLV trưởng Chelsea vào hè 2024 với hợp đồng 5 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 mùa. Thời gian đầu, cựu trợ lý Pep Guardiola giúp "The Blues" vô địch Conference League và FIFA Club World Cup. Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực ấy dần bị lu mờ bởi chuỗi kết quả đáng thất vọng thời gian qua.

Kể từ chiến thắng 3-0 trước Barcelona hồi tháng 11, Chelsea liên tục gây thất vọng. Tại Premier League, đội bóng thành London chỉ thắng 1 trong 7 vòng đấu gần nhất. Trận hòa 2-2 trước Bournemouth hồi giữa tuần được xem là giọt nước tràn ly.