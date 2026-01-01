Khởi đầu thảm hoạ của số 9 mới Chelsea

Số 9 mới của Chelsea bước vào Premier League với bảng thành tích trống trơn: 0 bàn, 0 kiến tạo sau 10 trận.

Liam Delap đã trải qua 10 trận đầu tiên tại Premier League cho Chelsea mà không ghi bàn và cũng không có pha kiến tạo nào.

Khi Chelsea chi tiền đưa Liam Delap về Stamford Bridge, họ tin rằng đang sở hữu một trung phong trẻ, giàu năng lượng và phù hợp với triết lý pressing cường độ cao. Nhưng sau 10 vòng tại Premier League, Delap chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào trên bảng tỷ số.

Không bàn thắng. Không kiến tạo. Một bản lý lịch đáng báo động cho cầu thủ được giao nhiệm vụ giải bài toán ghi bàn.

Vấn đề của Delap không chỉ nằm ở thống kê. Trên sân, anh hiếm khi tạo ra cảm giác đe dọa. Những pha di chuyển trong vòng cấm thiếu sắc bén. Khả năng chọn vị trí còn rời rạc.

Khi Chelsea kiểm soát bóng, Delap thường lạc nhịp. Khi đội cần phản công, anh không đủ tốc độ để thoát xuống. Sự lúng túng ấy khiến hàng công Chelsea thiếu một điểm tựa rõ ràng.

Công bằng mà nói, Delap không được đặt trong môi trường lý tưởng. Chelsea mùa này chơi thiếu ổn định. Cấu trúc tấn công thay đổi liên tục. Hai cánh không tạo ra đủ bóng chất lượng.

Nhưng một tiền đạo Premier League không thể mãi núp sau hoàn cảnh. 10 trận là quãng thời gian đủ dài để thể hiện tối thiểu một khoảnh khắc quyết định.

Điều đáng lo hơn là sự tự tin của Delap đang cạn dần. Những pha xử lý an toàn xuất hiện ngày một nhiều. Thay vì mạo hiểm dứt điểm, anh thường chuyền lại cho tuyến hai. Đó là phản xạ của một tiền đạo đang sợ sai, chứ không phải của người được kỳ vọng gánh vác hàng công.

Chelsea từng có nhiều thương vụ tiền đạo thất bại. Từ Lukaku, Werner cho tới những bản hợp đồng trẻ hóa, danh sách ấy đã đủ dài để khiến người hâm mộ mệt mỏi. Delap đang đứng trước nguy cơ trở thành cái tên tiếp theo trong chuỗi đó, nếu anh không sớm tìm được bàn thắng đầu tiên.

Premier League không cho phép ai có thời gian thích nghi quá lâu. Áp lực ở Chelsea lại càng khắc nghiệt. Mỗi trận trôi qua mà Delap vẫn im tiếng, niềm tin của HLV và CĐV lại vơi đi một chút.

Khởi đầu thảm họa này chưa phải dấu chấm hết. Nhưng nó là lời cảnh báo rõ ràng. Nếu Delap không sớm thay đổi, Stamford Bridge sẽ không kiên nhẫn chờ thêm lần nữa.