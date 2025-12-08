Cú sốc với Chelsea

Chelsea đối mặt với khủng hoảng lực lượng trên hàng công khi tiền đạo Liam Delap phải tiếp tục nghỉ thi đấu.

Delap lại chấn thương. Ảnh: Reuters.

Theo talkSPORT, Delap dự kiến phải rời xa sân cỏ từ 6 đến 8 tuần, tùy thuộc vào tốc độ hồi phục. Đây là cú sốc đối với HLV Enzo Maresca, khi chân sút 22 tuổi vừa mới trở lại sau hai tháng ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo.

Hôm 6/12, Delap dính chấn thương trong trận hòa 0-0 của Chelsea trước Bournemouth ở vòng 14 Premier League. Sau trận đấu, HLV Maresca tỏ ra lo lắng: “Thật không may, cậu ấy phải nghỉ hai tháng và giờ lại chấn thương tiếp. Tình hình trông khá tệ. Delap thật sự kém may, và chúng tôi cũng vậy, bởi đội bóng đang rất cần một tiền đạo đúng nghĩa”.

Gia nhập Chelsea hè vừa qua với mức phí 30 triệu bảng, Delap được kỳ vọng mang lại sức sống mới cho hàng công “The Blues”. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp khiến anh chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Dù vẫn tịt ngòi tại Premier League, Delap ghi dấu ấn ở Champions League với bàn thắng quan trọng trong chiến thắng ấn tượng trước Barcelona hồi tháng 11.

Trước khi chọn Chelsea, Delap từng được nhiều đội bóng theo đuổi, bao gồm cả Manchester United và Newcastle. Anh sở hữu điều khoản giải phóng sau khi Ipswich xuống hạng, nhưng “The Blues” nhanh tay chốt thương vụ để có được chữ ký của tài năng trẻ người Anh.

Việc Delap tiếp tục vắng mặt khiến Chelsea càng gặp khó trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

