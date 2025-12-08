Owen cảnh báo Salah

Michael Owen lên tiếng sau khi Mohamed Salah công khai chỉ trích Liverpool và HLV Arne Slot, cho rằng ngôi sao người Ai Cập đã đi quá giới hạn trong thời điểm đội bóng rơi vào khủng hoảng.

Tương lai Salah đang là dấu hỏi.

Michael Owen đã đưa ra quan điểm thẳng thắn về vụ việc đang làm rung chuyển Liverpool: màn bùng nổ cảm xúc của Mohamed Salah sau trận hòa 3-3 trước Leeds. Theo cựu tiền đạo người Anh, Salah có quyền thất vọng nhưng không thể chọn cách công khai đối đầu với CLB và HLV Arne Slot.

Salah gây sốc khi tuyên bố anh “không có mối quan hệ nào” với Slot và cảm thấy mình bị “ném xuống gầm xe buýt” sau khi phải ngồi dự bị ba trận liên tiếp. Ở Elland Road, Salah không được sử dụng dù Liverpool chật vật và bị gỡ hòa ở phút 96.

“Tôi không thể tin mình ngồi dự bị 90 phút. Lần đầu trong sự nghiệp”, Salah nói, trước khi nhấn mạnh CLB đã không giữ những hứa hẹn với anh hồi mùa hè.

Trên mạng xã hội, Owen bày tỏ sự cảm thông nhưng cho rằng Salah lẽ ra phải “cắn răng chịu đựng” ở thời điểm nhạy cảm. “Cậu ấy gánh đội bóng trong nhiều năm và giành mọi danh hiệu. Nhưng đây là môn thể thao tập thể, cậu không thể nói ra những điều như vậy”, Owen viết. Anh khuyên Salah nên tập trung vào CAN sắp tới rồi trở lại đánh giá tình hình.

Sự việc thổi bùng thêm căng thẳng trong bối cảnh Liverpool chỉ thắng 4/15 trận gần nhất. Slot đối mặt áp lực lớn trước hai trận gặp Inter Milan và Brighton trong tuần tới, trong khi tương lai của Salah trở thành dấu hỏi lớn hơn bao giờ hết.