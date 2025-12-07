Liverpool không sai với Salah

Dù phong độ của Salah giảm mạnh và Liverpool gặp khó, việc gia hạn với anh không nên bị đánh giá bằng lăng kính của hiện tại.

Salah đang sa sút.

Salah sa sút, Liverpool chệch choạc, và người ta bắt đầu nghi ngờ quyết định gia hạn hợp đồng với biểu tượng số 11. Song, nhìn vào logic của thời điểm ấy, không thể nói Liverpool chọn sai. Họ đơn giản làm điều buộc phải làm.

Sự nghiệp của Salah tại Liverpool bước vào đoạn cuối rất tự nhiên. Nếu không có biến cố lớn, anh sẽ rời Anfield vào mùa hè tới để sang Saudi Arabia, nơi đã chờ cầu thủ từ nhiều năm qua. Ngôi sao Hồi giáo nổi tiếng nhất thế giới kết thúc hành trình ở một quốc gia Hồi giáo giàu tham vọng bóng đá, trong một giải đấu đang được xây dựng xoay quanh những tên tuổi như Ronaldo.

Saudi Pro League xem Salah là người kế nhiệm hoàn hảo. Tầm ảnh hưởng toàn cầu, khả năng định đoạt trận đấu và vị thế biểu tượng ở vùng Vịnh biến anh thành lựa chọn duy nhất.

Hai năm trước, Al-Ittihad từng đặt lên bàn 150 triệu bảng. Khi Liverpool cân nhắc để Salah rời tự do, phía Saudi lập tức mở đàm phán. Chính Salah thừa nhận: nếu không gia hạn, anh đã ra đi từ mùa hè ấy.

Vì thế, khi thương vụ sang Saudi Arabia xảy ra, nhiều khả năng là cuối mùa này, lập luận rằng Liverpool sai khi gia hạn là cách nhìn phiến diện. Họ đơn giản “mua” thêm thời gian, giữ biểu tượng của mình bằng hợp đồng hai năm. Đó là quyết định hợp lý ở thời điểm nó được đưa ra.

Tranh cãi về Salah ngày hôm nay được nhìn qua lăng kính của một Liverpool tái thiết nhưng chưa ghép nối trơn tru. Không ai hình dung ra sự lao dốc chỉ trong vài tháng. Những lo lắng về tuổi tác chỉ xuất hiện ở giai đoạn 2027/28, chứ không phải từ tháng 8 này.

Hãy thử đảo ngược thời gian: Liverpool để Salah ra đi ngay sau khi vô địch Premier League và thu về… không đồng nào. Anh sang Saudi Arabia, ghi bàn đều đặn như Ronaldo, 110 bàn sau 123 trận cho Al-Nassr, còn Liverpool hì hụi tìm bàn thắng. Khi đó, dư luận sẽ tấn công Liverpool vì đánh mất một Salah “đỉnh cao”, chứ không phải đặt câu hỏi về sự xuống phong độ.

Nếu Salah sang Saudi Arabia vào mùa hè tới, đó không phải bằng chứng Liverpool sai.

Một số yếu tố khiến Salah chững lại cũng không tồn tại ở Saudi Arabia: tốc độ trận đấu thấp hơn, vai trò phòng ngự ít bị soi, hệ thống xoay quanh ngôi sao lớn. Anh sẽ là “vua”, giống như mùa trước ở Liverpool. Mọi đường bóng sẽ hướng tới Salah.

Vấn đề lớn hơn thuộc về Liverpool. Trent Alexander-Arnold chấn thương, còn hệ thống tấn công mới của Arne Slot đưa nhiều cầu thủ vào đúng khu vực mà trước đây Salah độc chiếm. Sự thay đổi ấy ảnh hưởng trực tiếp tới không gian và thói quen vận hành của anh.

Liverpool hiểu khoảng trống mà Salah để lại lớn đến mức nào. Bằng chứng là gần 350 triệu bảng đã được chi cho các tiền đạo từ hè qua. Họ chuẩn bị cho đời sống sau Salah, nhưng không thể tự tước đi 34 bàn và 23 kiến tạ,. mùa giải hay nhất của anh từ 2017/18, chỉ vì lo xa.

Liverpool mắc sai lầm trong mùa hè này: ký hai tiền đạo có cùng phong cách, bỏ lỡ Marc Guehi. Nhưng gia hạn với Salah không nằm trong số đó. Một cuộc chia tay lạnh lùng sau chức vô địch thậm chí có thể gây hại nhiều hơn. Không đội bóng lớn nào từ bỏ cầu thủ số một của mình sau một mùa giải đạt hiệu suất siêu hạng.

Nếu Salah sang Saudi Arabia vào mùa hè tới, đó không phải bằng chứng Liverpool sai. Đó chỉ là đoạn kết tự nhiên của một mối quan hệ đã đi đến chu kỳ cuối cùng.

Giữ anh lại đến thời điểm này vẫn là quyết định đúng nhất mà Liverpool có thể đưa ra.