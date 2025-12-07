Salah nói một câu, Liverpool chấn động

Salah không đá phút nào ở Elland Road, nhưng anh vẫn là người thổi bùng cuộc khủng hoảng lớn nhất của Liverpool mùa này.

Salah dự bị trong ngày Liverpool hoà Leeds 3-3.

Mohamed Salah không góp một phút thi đấu trước Leeds, nhưng anh vẫn chiếm trọn sân khấu. Trong chiếc áo phao dày và balaclava che kín khuôn mặt, Salah ngồi bất động suốt buổi tối, như thể anh cố tránh mọi ánh nhìn. Nhưng khi trận đấu khép lại, Salah lao vào bài chạy nước rút như người muốn nuốt trọn mặt sân. Từng bước chân đều hiện lên thứ năng lượng không thể kìm nén, một sự giận dữ bị nén lại quá lâu.

Tạm biệt, Salah?

Khoảnh khắc Salah tiến đến góc sân, vẫy tay với nhóm cổ động viên Liverpool, không chỉ là một lời chào. Nó giống tín hiệu chia tay. Và chỉ ít phút sau, tiền đạo người Ai Cập tự mình xác nhận điều đó bằng cách tiến lại gần nhóm phóng viên quen thuộc, nói rằng anh “sẽ quay lại”. Lời hứa đó là mở màn cho cuộc trò chuyện kéo dài bảy phút, một cuộc trò chuyện giống như quả bom nổ tung trong đêm Elland Road.

Không vòng vo, không ẩn ý. Salah nói đủ rõ để cả thế giới hiểu: anh không còn tin vào Arne Slot.

Với một cầu thủ bình thường, đó chỉ là một cú nảy lửa trong phòng thay đồ. Nhưng với Salah, người mang tầm ảnh hưởng sâu nhất ở Liverpool sau Steven Gerrard, mọi lời nói của anh đều mang tính chính trị. Khi Salah quay lưng, điều đó tương đương một cuộc khủng hoảng.

Salah đang là vấn đề của Liverpool.

Slot rơi đúng vào tâm bão. Hai chiến thắng trong 10 trận Premier League đã khiến ghế của ông rung chuyển. Nhưng mất niềm tin từ Salah mới là cú đánh chí tử. Bởi nếu Van Dijk và Szoboszlai đứng ra bênh vực ông, thì sức mạnh biểu tượng của Salah vẫn vượt lên tất cả. Một thủ lĩnh không cần đeo băng đội trưởng, chỉ một câu nói của anh cũng đủ tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong toàn bộ phòng thay đồ.

Tình thế của Slot lúc này thật trớ trêu. Nếu ông cho Salah đá trận gặp Brighton, đúng như mong muốn của cầu thủ, nghĩa là ông nhượng bộ, và đồng thời đánh mất quyền uy trước đội bóng. Nhưng nếu ông loại Salah, ông đối diện nguy cơ công luận phản ứng dữ dội, còn các cầu thủ thì cảm thấy quyền lực của HLV đã đi quá xa.

Một lựa chọn phải trả giá, dù theo cách nào.

Liverpool phải quyết định

Ban lãnh đạo cũng bị kéo vào vòng xoáy ấy. Hai sếp lớn Richard Hughes và Michael Edwards buộc phải cân đo lựa chọn giữa một Salah bước sang tuổi 34, chỉ còn một năm hợp đồng, và một HLV đang chìm trong hoài nghi dù từng đưa Liverpool đến chức vô địch Premier League mùa trước.

Nhưng giá trị của Salah không nằm trên bảng tính. Anh là gương mặt của CLB, là cầu thủ có tiếng nói vượt ra ngoài sân cỏ. Và Liverpool hiểu rằng một ngôi sao như vậy nếu không hài lòng có thể khiến mọi kế hoạch đổ sập.

Salah có thể phải rời Liverpool.

Sự việc ở Elland Road không phải bộc phát. Tuần trước, tại London Stadium, khi bị gạt khỏi đội hình, Salah gần như đã muốn lên tiếng nhưng rồi thôi. Chỉ đến trận gặp Leeds, khi sự thất vọng chất đầy, anh mới mở van xả. Và khi Salah nói, anh không nói để bộc bạch, anh nói để tạo thay đổi, như cái cách bản thân từng làm ở Southampton một năm trước để ép CLB đưa ra hợp đồng mới.

Giờ anh lại làm điều tương tự, nhưng mục tiêu đã khác: Slot.

Đồng đội sẽ phản ứng sao khi đọc những dòng ấy trên đường trở về Merseyside? Dù họ có chọn bên hay không, sự phân cực đã được tạo ra. Một đội bóng từng vô địch đang bị đẩy vào một cuộc đấu quyền lực chưa từng có kể từ thời hậu Rafael Benitez.

Salah nói sẽ mời cha mẹ tới trận gặp Brighton vì đó có thể là “trận cuối cùng”. Đó có thể là lời thật, hoặc đòn tâm lý. Nhưng điều chắc chắn là Salah đã đưa Liverpool vào thế đứng trước một quyết định mang tính sinh tử.

Liverpool đang chuyển từ một đội bóng sa sút thành một CLB bị chia rẽ. Câu chuyện lúc này không còn là phong độ, chiến thuật hay chấn thương. Đây là cuộc chiến giữa một biểu tượng và một HLV đang mất kiểm soát.

Ai thắng, ai thua, Anfield sẽ sớm phải lựa chọn. Và lựa chọn ấy có thể định hình cả tương lai của đội bóng trong nhiều năm tới.